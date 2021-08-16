16:11 16.08.2021 (обновлено: 16:13 16.08.2021)
В США начали проверку безопасности в системе автопилота Tesla
NHTSA: регулятор США начал официальное расследование в отношении работы автопилота Tesla
© AP Photo / John LocherВывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада
© AP Photo / John Locher
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) начало официальную проверку безопасности в системе автопилота Tesla после нескольких аварий электромобилей, говорится в сообщении регулятора.
"С января 2018 года Управление по расследованию дефектов (ODI) выявило 11 аварий, в которых автомобили Tesla различных конфигураций въехали в места работы экстренных служб и впоследствии столкнулись с одним или несколькими автомобилями, задействованными в этих работах", - говорится в сообщении NHTSA.
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Регулятор отмечает, что большинство транспортных происшествий произошло после наступления темноты и на месте аварий были предприняты предупредительные меры, например, включены огни транспортных средств экстренных служб, были выставлены световое табло со стрелками и дорожные конусы.
В рамках своего расследования NHTSA собирается проверить работу автопилота автомобилей Tesla Models Y, X, S и 3, выпущенных в период с 2014 по 2021 годы.
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Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
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