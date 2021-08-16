https://ria.ru/20210816/tesla-1745946942.html

В США начали проверку безопасности в системе автопилота Tesla

В США начали проверку безопасности в системе автопилота Tesla - РИА Новости, 16.08.2021

В США начали проверку безопасности в системе автопилота Tesla

Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) начало официальную проверку безопасности в системе автопилота Tesla после нескольких аварий РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:11

2021-08-16T16:11

2021-08-16T16:13

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) начало официальную проверку безопасности в системе автопилота Tesla после нескольких аварий электромобилей, говорится в сообщении регулятора."С января 2018 года Управление по расследованию дефектов (ODI) выявило 11 аварий, в которых автомобили Tesla различных конфигураций въехали в места работы экстренных служб и впоследствии столкнулись с одним или несколькими автомобилями, задействованными в этих работах", - говорится в сообщении NHTSA.Регулятор отмечает, что большинство транспортных происшествий произошло после наступления темноты и на месте аварий были предприняты предупредительные меры, например, включены огни транспортных средств экстренных служб, были выставлены световое табло со стрелками и дорожные конусы.В рамках своего расследования NHTSA собирается проверить работу автопилота автомобилей Tesla Models Y, X, S и 3, выпущенных в период с 2014 по 2021 годы.Акции Tesla дешевеют на предварительных торгах в США на 1,8%.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

https://ria.ru/20210715/tesla-1741261420.html

https://ria.ru/20210804/musk-1744259382.html

сша

пало-альто

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, пало-альто, калифорния, tesla motors, илон маск