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В США начали проверку безопасности в системе автопилота Tesla
В США начали проверку безопасности в системе автопилота Tesla - РИА Новости, 16.08.2021
В США начали проверку безопасности в системе автопилота Tesla
Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) начало официальную проверку безопасности в системе автопилота Tesla после нескольких аварий РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:11
2021-08-16T16:13
в мире
сша
пало-альто
калифорния
tesla motors
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) начало официальную проверку безопасности в системе автопилота Tesla после нескольких аварий электромобилей, говорится в сообщении регулятора."С января 2018 года Управление по расследованию дефектов (ODI) выявило 11 аварий, в которых автомобили Tesla различных конфигураций въехали в места работы экстренных служб и впоследствии столкнулись с одним или несколькими автомобилями, задействованными в этих работах", - говорится в сообщении NHTSA.Регулятор отмечает, что большинство транспортных происшествий произошло после наступления темноты и на месте аварий были предприняты предупредительные меры, например, включены огни транспортных средств экстренных служб, были выставлены световое табло со стрелками и дорожные конусы.В рамках своего расследования NHTSA собирается проверить работу автопилота автомобилей Tesla Models Y, X, S и 3, выпущенных в период с 2014 по 2021 годы.Акции Tesla дешевеют на предварительных торгах в США на 1,8%.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
https://ria.ru/20210715/tesla-1741261420.html
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сша
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в мире, сша, пало-альто, калифорния, tesla motors, илон маск
16:11 16.08.2021 (обновлено: 16:13 16.08.2021)
 
В США начали проверку безопасности в системе автопилота Tesla

NHTSA: регулятор США начал официальное расследование в отношении работы автопилота Tesla

© AP Photo / John LocherВывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада
Вывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© AP Photo / John Locher
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) начало официальную проверку безопасности в системе автопилота Tesla после нескольких аварий электромобилей, говорится в сообщении регулятора.
"С января 2018 года Управление по расследованию дефектов (ODI) выявило 11 аварий, в которых автомобили Tesla различных конфигураций въехали в места работы экстренных служб и впоследствии столкнулись с одним или несколькими автомобилями, задействованными в этих работах", - говорится в сообщении NHTSA.
Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего? - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 14:00Не роскошь
Tesla и Грета против бензина: каким будет топливо машин будущего?Человечество уже выбирало тип энергии для авто в начале XX века. Почему бензин стал стандартом, и как с этим связаны Рокфеллер и Эдисон, масоны и рептилоиды? Как Tesla стала дороже половины мирового автопрома, производя ничтожную долю машин, и причем тут Грета Тунберг? Об это рассказали экономист Евгений Коган и инвестбанкир Станислав Скрипниченко.
Регулятор отмечает, что большинство транспортных происшествий произошло после наступления темноты и на месте аварий были предприняты предупредительные меры, например, включены огни транспортных средств экстренных служб, были выставлены световое табло со стрелками и дорожные конусы.
В рамках своего расследования NHTSA собирается проверить работу автопилота автомобилей Tesla Models Y, X, S и 3, выпущенных в период с 2014 по 2021 годы.
Акции Tesla дешевеют на предварительных торгах в США на 1,8%.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
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В миреСШАПало-АльтоКалифорнияTesla motorsИлон Маск
 
 
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