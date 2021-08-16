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Афганские телеканалы начали транслировать чтение Корана

Афганские телеканалы начали транслировать чтение Корана - РИА Новости, 16.08.2021

Афганские телеканалы начали транслировать чтение Корана

Практически все афганские телеканалы перешли на трансляцию чтения Корана или новостей о действиях движения "Талибан"*, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:10

2021-08-16T13:10

2021-08-16T14:49

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

обострение ситуации в афганистане

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КАБУЛ, 16 авг — РИА Новости. Практически все афганские телеканалы перешли на трансляцию чтения Корана или новостей о действиях движения "Талибан"*, передает корреспондент РИА Новости.Отменена трансляция телепрограмм. Только на одном из каналов продолжается трансляция документальных исторических фильмов. Ранее в это время по афганским каналам шли разные развлекательные программы.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210816/taliban-1745856993.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан