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Талибы начали изымать оружие у населения в Афганистане
Талибы начали изымать оружие у населения в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021
Талибы начали изымать оружие у населения в Афганистане
Талибы в понедельник приступили к изъятию оружия у гражданского населения в столице Афганистана Кабуле, сообщают СМИ. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:13
2021-08-16T12:13
2021-08-16T12:44
обострение ситуации в афганистане
в мире
талибан
афганистан
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Талибы в понедельник приступили к изъятию оружия у гражданского населения в столице Афганистана Кабуле, сообщают СМИ.По сообщению агентства Рейтер, представитель движения заявил, что люди более не нуждаются в оружии для личной защиты."Мы понимаем, что люди хранили оружие для собственной безопасности. Теперь они могут чувствовать себя в безопасности. Мы здесь не для того, чтобы причинять вред невинным гражданским лицам", - заявил представитель "Талибана"*.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (радикальное движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, талибан, афганистан
12:13 16.08.2021 (обновлено: 12:44 16.08.2021)
Талибы начали изымать оружие у населения в Афганистане
Представитель Талибана* сообщил об изъятии оружия у населения в Афганистане
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Талибы в понедельник приступили к изъятию оружия у гражданского населения в столице Афганистана Кабуле, сообщают СМИ.
По сообщению агентства Рейтер
, представитель движения заявил, что люди более не нуждаются в оружии для личной защиты.
"Мы понимаем, что люди хранили оружие для собственной безопасности. Теперь они могут чувствовать себя в безопасности. Мы здесь не для того, чтобы причинять вред невинным гражданским лицам", - заявил представитель "Талибана"*.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (радикальное движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России