https://ria.ru/20210816/taliban-1745888080.html

В МИД допустили исключение "Талибана"* из списка запрещенных организаций

В МИД допустили исключение "Талибана"* из списка запрещенных организаций - РИА Новости, 16.08.2021

В МИД допустили исключение "Талибана"* из списка запрещенных организаций

Пока не может быть речи об исключении талибов из списка террористических организаций, процедура должна быть запущена решением СБ ООН, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T11:08

2021-08-16T11:08

2021-08-16T11:55

обострение ситуации в афганистане

талибан

афганистан

совет безопасности оон

замир кабулов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745881258_326:0:2612:1286_1920x0_80_0_0_ec9c922130c4b9db38f50af63e13fca6.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пока не может быть речи об исключении талибов из списка террористических организаций, процедура должна быть запущена решением СБ ООН, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Процедура может быть запущена тогда, когда Совет Безопасности ООН, принявший резолюцию о том, что они являются террористической организацией, примет обратную резолюцию. Когда он ее примет, тогда все это и будет происходить", - сказал Кабулов РИА Новости, отвечая на вопрос, повлияет ли приход к власти талибов в Афганистане на перспективы их исключения из списков террористических организаций.Ранее Кабулов заявил РИА Новости, что Москва также не будет пока торопиться с признанием новых властей Афганистана.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

талибан, афганистан, совет безопасности оон, замир кабулов, россия