06:51 16.08.2021 (обновлено: 06:59 16.08.2021)
В "Талибане"* заявили, что боевикам приказали защищать жизни афганцев
Представитель "Талибана"*: членам движения приказано защищать жизни, собственность и честь афганцев
© AP Photo / Gulabuddin AmiriБоевики Талибана* в городе Газни
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Боевикам радикального движения "Талибан"* приказано не вредить местному афганцам, а защищать их жизни, собственность и честь, заявил представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.
"Исламский Эмират (самоназвание политической системы талибов - ред.) приказал своим моджахедам и еще раз инструктирует их, что никому не разрешается входить в чьи-либо дома без разрешения. Никто не должен причинять вред жизни, собственности и чести, но моджахеды должны защищать все это", - написал Шахин в Twitter.
Ранее талибы заявили, что не намерены мстить, а афганские чиновники будут в безопасности. Как передавали афганские СМИ, "Талибан"* также заявил, что не будет мешать работе учебных заведений в Афганистане в период смены власти. Представитель движения позднее отметил, что движение обеспечит афганцам и дипломатическим представительствам в стране безопасные условия.
Ситуация в этой стране особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.