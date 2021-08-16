https://ria.ru/20210816/taliban-1745863334.html

В "Талибане"* заявили, что боевикам приказали защищать жизни афганцев

В "Талибане"* заявили, что боевикам приказали защищать жизни афганцев - РИА Новости, 16.08.2021

В "Талибане"* заявили, что боевикам приказали защищать жизни афганцев

Боевикам радикального движения "Талибан"* приказано не вредить местному афганцам, а защищать их жизни, собственность и честь, заявил представитель политофиса... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T06:51

2021-08-16T06:51

2021-08-16T06:59

обострение ситуации в афганистане

в мире

талибан

афганистан

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Боевикам радикального движения "Талибан"* приказано не вредить местному афганцам, а защищать их жизни, собственность и честь, заявил представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.Ранее талибы заявили, что не намерены мстить, а афганские чиновники будут в безопасности. Как передавали афганские СМИ, "Талибан"* также заявил, что не будет мешать работе учебных заведений в Афганистане в период смены власти. Представитель движения позднее отметил, что движение обеспечит афганцам и дипломатическим представительствам в стране безопасные условия.Ситуация в этой стране особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

афганистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан