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СМИ: талибы хотят обладать абсолютной властью в Афганистане

СМИ: талибы хотят обладать абсолютной властью в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021

СМИ: талибы хотят обладать абсолютной властью в Афганистане

Высокопоставленные руководители движения "Талибан"* заявили британской газете Times, что хотят обладать абсолютной властью и не согласны на формирование... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T02:56

2021-08-16T02:56

2021-08-16T02:56

обострение ситуации в афганистане

в мире

талибан

афганистан

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Высокопоставленные руководители движения "Талибан"* заявили британской газете Times, что хотят обладать абсолютной властью и не согласны на формирование переходного правительства."Мы боролись не для того, чтобы делиться властью", - сказал один из талибов.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя политофиса движения в Катаре Сухейля Шахина сообщало, что талибы ведут переговоры с целью формирования "открытого исламского правительства с участием всех заинтересованных сторон".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели - с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан