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СМИ: талибы хотят обладать абсолютной властью в Афганистане
СМИ: талибы хотят обладать абсолютной властью в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021
СМИ: талибы хотят обладать абсолютной властью в Афганистане
Высокопоставленные руководители движения "Талибан"* заявили британской газете Times, что хотят обладать абсолютной властью и не согласны на формирование... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T02:56
2021-08-16T02:56
2021-08-16T02:56
обострение ситуации в афганистане
в мире
талибан
афганистан
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Высокопоставленные руководители движения "Талибан"* заявили британской газете Times, что хотят обладать абсолютной властью и не согласны на формирование переходного правительства."Мы боролись не для того, чтобы делиться властью", - сказал один из талибов.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя политофиса движения в Катаре Сухейля Шахина сообщало, что талибы ведут переговоры с целью формирования "открытого исламского правительства с участием всех заинтересованных сторон".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели - с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, талибан, афганистан
СМИ: талибы хотят обладать абсолютной властью в Афганистане
Times: талибы заявили о намерении обладать абсолютной властью в Афганистане