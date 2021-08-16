https://ria.ru/20210816/taliban-1745855723.html

СМИ: "Талибан"* хочет создать "открытое исламское правительство"

СМИ: "Талибан"* хочет создать "открытое исламское правительство" - РИА Новости, 16.08.2021

СМИ: "Талибан"* хочет создать "открытое исламское правительство"

Движение "Талибан"* ведет переговоры с целью формирования "открытого исламского правительства с участием всех заинтересованных сторон", сообщает агентство... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T00:31

2021-08-16T00:31

2021-08-16T05:53

обострение ситуации в афганистане

в мире

талибан

афганистан

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* ведет переговоры с целью формирования "открытого исламского правительства с участием всех заинтересованных сторон", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя политофиса движения в Катаре Сухейля Шахина.В интервью CNN Шахин заявил, что в новое правительство Афганистана войдут не только члены "Талибана"*. По его словам, сейчас преждевременно называть, идет ли речь о членах прежнего кабмина. Талибы, как утверждает Шахин, хотят, чтобы у власти оказались также некоторые "хорошо известные деятели".Он также заявил, что все военные и полицейские, кто сложит оружие и присоединится к талибам, будут прощены и им гарантируют безопасность. Ранее AP со ссылкой на представителя движения сообщало, что талибы намерены вскоре провозгласить создание "Исламского эмирата Афганистан" из президентского дворца в Кабуле. Теперь, как отмечает агентство, талибы, по всей видимости, отказались от этих планов.В воскресенье "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контроль.В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745861555.html

афганистан

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в мире, талибан, афганистан