00:31 16.08.2021 (обновлено: 05:53 16.08.2021)
СМИ: "Талибан"* хочет создать "открытое исламское правительство"
Associated Press: "Талибан"* ведет переговоры для создания "открытого исламского правительства"
© AP Photo / Gulabuddin AmiriБоевики Талибана* в городе Газни
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* ведет переговоры с целью формирования "открытого исламского правительства с участием всех заинтересованных сторон", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя политофиса движения в Катаре Сухейля Шахина.
В интервью CNN Шахин заявил, что в новое правительство Афганистана войдут не только члены "Талибана"*. По его словам, сейчас преждевременно называть, идет ли речь о членах прежнего кабмина. Талибы, как утверждает Шахин, хотят, чтобы у власти оказались также некоторые "хорошо известные деятели".
Он также заявил, что все военные и полицейские, кто сложит оружие и присоединится к талибам, будут прощены и им гарантируют безопасность.
Он также заявил, что все военные и полицейские, кто сложит оружие и присоединится к талибам, будут прощены и им гарантируют безопасность.
Ранее AP со ссылкой на представителя движения сообщало, что талибы намерены вскоре провозгласить создание "Исламского эмирата Афганистан" из президентского дворца в Кабуле. Теперь, как отмечает агентство, талибы, по всей видимости, отказались от этих планов.
В воскресенье "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.
В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.