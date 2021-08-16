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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/taliban-1745855723.html
СМИ: "Талибан"* хочет создать "открытое исламское правительство"
СМИ: "Талибан"* хочет создать "открытое исламское правительство" - РИА Новости, 16.08.2021
СМИ: "Талибан"* хочет создать "открытое исламское правительство"
Движение "Талибан"* ведет переговоры с целью формирования "открытого исламского правительства с участием всех заинтересованных сторон", сообщает агентство... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T00:31
2021-08-16T05:53
обострение ситуации в афганистане
в мире
талибан
афганистан
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* ведет переговоры с целью формирования "открытого исламского правительства с участием всех заинтересованных сторон", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя политофиса движения в Катаре Сухейля Шахина.В интервью CNN Шахин заявил, что в новое правительство Афганистана войдут не только члены "Талибана"*. По его словам, сейчас преждевременно называть, идет ли речь о членах прежнего кабмина. Талибы, как утверждает Шахин, хотят, чтобы у власти оказались также некоторые "хорошо известные деятели".Он также заявил, что все военные и полицейские, кто сложит оружие и присоединится к талибам, будут прощены и им гарантируют безопасность. Ранее AP со ссылкой на представителя движения сообщало, что талибы намерены вскоре провозгласить создание "Исламского эмирата Афганистан" из президентского дворца в Кабуле. Теперь, как отмечает агентство, талибы, по всей видимости, отказались от этих планов.В воскресенье "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контроль.В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, талибан, афганистан
00:31 16.08.2021 (обновлено: 05:53 16.08.2021)
 
СМИ: "Талибан"* хочет создать "открытое исламское правительство"

Associated Press: "Талибан"* ведет переговоры для создания "открытого исламского правительства"

© AP Photo / Gulabuddin AmiriБоевики Талибана* в городе Газни
Боевики Талибана* в городе Газни - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* ведет переговоры с целью формирования "открытого исламского правительства с участием всех заинтересованных сторон", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя политофиса движения в Катаре Сухейля Шахина.
В интервью CNN Шахин заявил, что в новое правительство Афганистана войдут не только члены "Талибана"*. По его словам, сейчас преждевременно называть, идет ли речь о членах прежнего кабмина. Талибы, как утверждает Шахин, хотят, чтобы у власти оказались также некоторые "хорошо известные деятели".

Он также заявил, что все военные и полицейские, кто сложит оружие и присоединится к талибам, будут прощены и им гарантируют безопасность.
Ранее AP со ссылкой на представителя движения сообщало, что талибы намерены вскоре провозгласить создание "Исламского эмирата Афганистан" из президентского дворца в Кабуле. Теперь, как отмечает агентство, талибы, по всей видимости, отказались от этих планов.
Афганская полиция проверяет автомобили у въездных ворот международного аэропорта в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
04:17Обострение ситуации в Афганистане
Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
В воскресенье "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.
Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контроль.
В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
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Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
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