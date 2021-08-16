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Талибы более договороспособны, чем правительство в Кабуле, заявили в МИД
Талибы более договороспособны, чем правительство в Кабуле, заявили в МИД - РИА Новости, 16.08.2021
Талибы более договороспособны, чем правительство в Кабуле, заявили в МИД
Талибы гораздо более договороспособны, чем правительство в Кабуле, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:59
2021-08-16T13:59
2021-08-16T14:29
обострение ситуации в афганистане
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талибан
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Талибы гораздо более договороспособны, чем правительство в Кабуле, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/afganistan-1745882937.html
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в мире, кабул (город), талибан, россия
13:59 16.08.2021 (обновлено: 14:29 16.08.2021)
Талибы более договороспособны, чем правительство в Кабуле, заявили в МИД
МИД России: талибы гораздо более договороспособны, чем правительство в Кабуле