https://ria.ru/20210816/sud-1745924458.html

В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 16.08.2021

В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Южный окружной военный суд приговорил четырех организаторов и участников ячейки организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму к реальным срокам, сообщил... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T14:24

2021-08-16T14:24

2021-08-16T15:07

происшествия

терроризм

республика крым

хизб ут-тахрир аль-ислами

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил четырех организаторов и участников ячейки организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму к реальным срокам, сообщил представитель инстанции."Подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Месутову и Халилову — 18 лет, Кантимирову — 12 лет, Нагаеву — 13 лет исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", — рассказал он.С июня 2018-го по июнь 2019 года Ленур Халилов и Руслан Месутов организовали на территории Алушты деятельность структурного подразделения "Хизб ут-Тахрир"*. В нее вошли Руслан Нагаев и Эльдар Кантимиров. Они проводили собрания, вели пропаганду и вербовку местных жителей вплоть до задержания 10 июня 2019 года.Уголовное дело возбудили по статьям о создании террористической организации и участии в ней, а также приготовлении к насильственному захвату власти.Приговор в законную силу еще не вступил.Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210511/terrorizm-1731855040.html

https://ria.ru/20210707/spetsoperatsiya-1740229315.html

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, терроризм, республика крым, хизб ут-тахрир аль-ислами, россия