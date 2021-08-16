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В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 16.08.2021
В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
Южный окружной военный суд приговорил четырех организаторов и участников ячейки организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму к реальным срокам, сообщил... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:24
2021-08-16T15:07
происшествия
терроризм
республика крым
хизб ут-тахрир аль-ислами
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил четырех организаторов и участников ячейки организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму к реальным срокам, сообщил представитель инстанции."Подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Месутову и Халилову — 18 лет, Кантимирову — 12 лет, Нагаеву — 13 лет исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", — рассказал он.С июня 2018-го по июнь 2019 года Ленур Халилов и Руслан Месутов организовали на территории Алушты деятельность структурного подразделения "Хизб ут-Тахрир"*. В нее вошли Руслан Нагаев и Эльдар Кантимиров. Они проводили собрания, вели пропаганду и вербовку местных жителей вплоть до задержания 10 июня 2019 года.Уголовное дело возбудили по статьям о создании террористической организации и участии в ней, а также приготовлении к насильственному захвату власти.Приговор в законную силу еще не вступил.Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20210511/terrorizm-1731855040.html
https://ria.ru/20210707/spetsoperatsiya-1740229315.html
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происшествия, терроризм, республика крым, хизб ут-тахрир аль-ислами, россия
14:24 16.08.2021 (обновлено: 15:07 16.08.2021)
 
В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Суд приговорил четырех организаторов ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму на сроки до 18 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил четырех организаторов и участников ячейки организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму к реальным срокам, сообщил представитель инстанции.
"Подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Месутову и Халилову — 18 лет, Кантимирову — 12 лет, Нагаеву — 13 лет исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", — рассказал он.
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С июня 2018-го по июнь 2019 года Ленур Халилов и Руслан Месутов организовали на территории Алушты деятельность структурного подразделения "Хизб ут-Тахрир"*. В нее вошли Руслан Нагаев и Эльдар Кантимиров. Они проводили собрания, вели пропаганду и вербовку местных жителей вплоть до задержания 10 июня 2019 года.
Уголовное дело возбудили по статьям о создании террористической организации и участии в ней, а также приготовлении к насильственному захвату власти.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
*Запрещенная в России террористическая группировка.
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ПроисшествияТерроризмРеспублика КрымХизб ут-Тахрир аль-ИсламиРоссия
 
 
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