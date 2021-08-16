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В Самаре будут судить мужчину, семь лет истязавшего детей сожительницы
В Самаре будут судить мужчину, семь лет истязавшего детей сожительницы - РИА Новости, 16.08.2021
В Самаре будут судить мужчину, семь лет истязавшего детей сожительницы
Следователи передали в суд уголовное дело в отношении жителя Самары, обвиняемого в истязании троих детей на протяжении семи лет, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:47
2021-08-16T11:47
происшествия
самарская область
самара
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САМАРА, 16 авг - РИА Новости. Следователи передали в суд уголовное дело в отношении жителя Самары, обвиняемого в истязании троих детей на протяжении семи лет, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.По версии следствия, с 2013 по 2020 год обвиняемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, на почве личных неприязненных отношений систематически бил троих несовершеннолетних детей своей сожительницы, а также обливал их горячей и холодной водой и оставлял одних дома без присмотра на длительный срок.Следователи возбудили уголовное дело по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух или более несовершеннолетних лиц)."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210416/istyazanie-1728535556.html
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происшествия, самарская область, самара, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:47 16.08.2021
 
В Самаре будут судить мужчину, семь лет истязавшего детей сожительницы

В Самаре будут судить мужчину, семь лет избивавшего и обливавшего водой детей сожительницы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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САМАРА, 16 авг - РИА Новости. Следователи передали в суд уголовное дело в отношении жителя Самары, обвиняемого в истязании троих детей на протяжении семи лет, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
По версии следствия, с 2013 по 2020 год обвиняемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, на почве личных неприязненных отношений систематически бил троих несовершеннолетних детей своей сожительницы, а также обливал их горячей и холодной водой и оставлял одних дома без присмотра на длительный срок.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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В Кузбассе отчим истязал пасынка, прижигая ему утюгом руки и ноги
Следователи возбудили уголовное дело по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух или более несовершеннолетних лиц).
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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ПроисшествияСамарская областьСамараСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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