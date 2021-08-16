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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/strelba-1745874714.html
Опубликовано видео с места стрельбы в аэропорту Кабула
Опубликовано видео с места стрельбы в аэропорту Кабула - РИА Новости, 16.08.2021
Опубликовано видео с места стрельбы в аэропорту Кабула
Очевидцы опубликовали видео из аэропорта Кабула, где американские военные устроили стрельбу. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T09:51
2021-08-16T12:34
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Очевидцы опубликовали видео из аэропорта Кабула, где американские военные устроили стрельбу.На кадрах толпа афганцев стремительно убегает по взлетно-посадочной полосе от солдат, которые открыли по ним предупредительный огонь. По информации источника РИА Новости, в результате инцидента погибли несколько человек.Телеканал Аl Jazeera сообщал, что в единственном аэропорту столицы Афганистана царит хаос из-за вертолетов, на борту которых вывозят сотрудников дипломатических миссий. Также здание воздушной гавани штурмуют опасающиеся новых властей местные жители. Гражданским транзитным самолетам рекомендуется облетать Кабул, его воздушное пространство открыто только для военных.Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Запрещенная в России террористическая организация.
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Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции
Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия
09:51 16.08.2021 (обновлено: 12:34 16.08.2021)
 
Опубликовано видео с места стрельбы в аэропорту Кабула

В Сети появилось видео стрельбы американских военных в аэропорту Кабула

© AFP 2021Жители Афганистана в аэропорту Кабула
Жители Афганистана в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© AFP 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Очевидцы опубликовали видео из аэропорта Кабула, где американские военные устроили стрельбу.
На кадрах толпа афганцев стремительно убегает по взлетно-посадочной полосе от солдат, которые открыли по ним предупредительный огонь. По информации источника РИА Новости, в результате инцидента погибли несколько человек.
Телеканал Аl Jazeera сообщал, что в единственном аэропорту столицы Афганистана царит хаос из-за вертолетов, на борту которых вывозят сотрудников дипломатических миссий. Также здание воздушной гавани штурмуют опасающиеся новых властей местные жители.
Гражданским транзитным самолетам рекомендуется облетать Кабул, его воздушное пространство открыто только для военных.
Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
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Обострение ситуации в АфганистанеВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанРоссия
 
 
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