https://ria.ru/20210816/stolknoveniya-1745885831.html
СК возбудил дело после столкновения катера и баржи под Самарой
СК возбудил дело после столкновения катера и баржи под Самарой - РИА Новости, 16.08.2021
СК возбудил дело после столкновения катера и баржи под Самарой
Следователи возбудили уголовное дело после столкновения катера и баржи на Волге в Самарской области, в результате которого пропали без вести четверо мужчин,... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T10:57
2021-08-16T10:57
2021-08-16T10:57
происшествия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 16 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после столкновения катера и баржи на Волге в Самарской области, в результате которого пропали без вести четверо мужчин, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Ранее ведомство сообщало, что вечером 14 августа на 1733-м километре на Волге напротив села Рождествено произошло столкновение маломерного катера с теплоходом "Рейдовый-3" в составе с баржой, следовавшим рейсом "Солнечная поляна – Рождествено". После столкновения катер перевернулся и затонул, четверо мужчин пропали без вести."Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ по факту столкновения катера и баржи, в результате которого пропали без вести четверо мужчин, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ, то есть нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в настоящее время допрашиваются свидетели, проведен осмотр баржи, готовится к назначению ряд экспертиз, спасатели продолжают поиски пропавших мужчин.
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самарская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
СК возбудил дело после столкновения катера и баржи под Самарой
СК возбудил дело после столкновения катера и баржи на Волге в Самарской области
САМАРА, 16 авг - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело после столкновения катера и баржи на Волге в Самарской области
, в результате которого пропали без вести четверо мужчин, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК
РФ.
Ранее ведомство сообщало, что вечером 14 августа на 1733-м километре на Волге напротив села Рождествено произошло столкновение маломерного катера с теплоходом "Рейдовый-3" в составе с баржой, следовавшим рейсом "Солнечная поляна – Рождествено". После столкновения катер перевернулся и затонул, четверо мужчин пропали без вести.
"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ по факту столкновения катера и баржи, в результате которого пропали без вести четверо мужчин, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ, то есть нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящее время допрашиваются свидетели, проведен осмотр баржи, готовится к назначению ряд экспертиз, спасатели продолжают поиски пропавших мужчин.