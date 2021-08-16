https://ria.ru/20210816/stolknoveniya-1745885831.html

СК возбудил дело после столкновения катера и баржи под Самарой

СК возбудил дело после столкновения катера и баржи под Самарой - РИА Новости, 16.08.2021

СК возбудил дело после столкновения катера и баржи под Самарой

Следователи возбудили уголовное дело после столкновения катера и баржи на Волге в Самарской области, в результате которого пропали без вести четверо мужчин,... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T10:57

2021-08-16T10:57

2021-08-16T10:57

происшествия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 16 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после столкновения катера и баржи на Волге в Самарской области, в результате которого пропали без вести четверо мужчин, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Ранее ведомство сообщало, что вечером 14 августа на 1733-м километре на Волге напротив села Рождествено произошло столкновение маломерного катера с теплоходом "Рейдовый-3" в составе с баржой, следовавшим рейсом "Солнечная поляна – Рождествено". После столкновения катер перевернулся и затонул, четверо мужчин пропали без вести."Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ по факту столкновения катера и баржи, в результате которого пропали без вести четверо мужчин, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ, то есть нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в настоящее время допрашиваются свидетели, проведен осмотр баржи, готовится к назначению ряд экспертиз, спасатели продолжают поиски пропавших мужчин.

https://ria.ru/20210714/vzryv-1741174761.html

самарская область

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происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)