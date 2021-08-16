https://ria.ru/20210816/sochi-1745945680.html

В Сочи могут запретить строить отели ниже трех звезд

В Сочи могут запретить строить отели ниже трех звезд - РИА Новости, 16.08.2021

В Сочи могут запретить строить отели ниже трех звезд

Союз архитекторов Сочи выступил с инициативой ограничить строительство гостиниц с классификацией меньше трех звезд на Черноморском побережье. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T18:13

2021-08-16T18:13

2021-08-16T18:13

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Союз архитекторов Сочи выступил с инициативой ограничить строительство гостиниц с классификацией меньше трех звезд на Черноморском побережье.По словам президента организации Натальи Захаровой, причиной такого решения стало резкое увеличение заявок на возведение бюджетных отелей."Есть мнение сделать так, чтобы гостиницы ниже трех звезд не строились. Другое мнение — градировать только приморские гостиницы, а в более глубинных территориях допускать такое строительство", — уточнила Захарова.Если инициативу одобрят, трехзвездочные отели могут практически исчезнуть с первой линии: их "вынесут" на участки, значительно удаленные от Черного моря. Вместо них на побережье появятся объекты размещения с более высоким уровнем обслуживания и сервиса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/avia-1745911029.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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