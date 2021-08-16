https://ria.ru/20210816/smi-1745900220.html
Инфополе российских СМИ на Украине "абсолютно выжжено", заявил глава СЖР
Инфополе российских СМИ на Украине "абсолютно выжжено", заявил глава СЖР - РИА Новости, 16.08.2021
Инфополе российских СМИ на Украине "абсолютно выжжено", заявил глава СЖР
Информационное поле российских СМИ на Украине выжжено, увидеть что-то, что идет из России, можно только через интернет или спутниковую тарелку, рассказал глава... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:13
2021-08-16T12:13
2021-08-16T12:13
общество
украина
владимир зеленский
союз журналистов россии
петр порошенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156063/49/1560634985_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_300fb0e002fddd0ece0d529e35f6222f.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Информационное поле российских СМИ на Украине выжжено, увидеть что-то, что идет из России, можно только через интернет или спутниковую тарелку, рассказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу - против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".Генпрокуратура РФ заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк."Наверное, они думают, что это так (что на Украине удалось создать государственность и независимость - ред.). Хотя все-таки ментальный раскол между жителями востока Украины и жителями запада, он существует, и вряд ли его можно будет преодолеть, потому что по менталитету это совершенно разные люди, с разными историческими корнями, с разными представлениями о том, какое было прошлое этой страны, какое может быть будущее", - заявил Соловьев РИА Новости.Он также добавил, что ситуация с правами журналистов на Украине достаточно тяжелая. По его словам, Союз журналистов Украины сообщает, что каждые три дня происходят либо нападения, либо угрозы в адрес украинских журналистов со стороны разнообразных политических деятелей и других сил.Глава СЖР также уточнил, что при власти президента Петра Порошенко ситуация с работой российских СМИ на Украине была очень плохой - журналистов выдворяли, им угрожали, на них нападали. По его мнению, когда к власти пришел президент Владимир Зеленский, ситуация поменялась к лучшему, угрозы и нападения прекратились, также стали пускать на Украину съемочные группы, даже если в них входили молодые мужчины."Но при этом, конечно, сам факт, что были закрыты три телеканала, которые хотя бы немного давали другую точку зрения, и были преследования русскоязычных журналистов, которые хоть как-то пытались наладить отношения между нашими странами, - это удручающая информация", - добавил Соловьев.Он отметил, что об этих событиях поставлена в известность и Международная федерация журналистов, и ОБСЕ, и другие международные журналистские и правозащитные организации."Однако, увы, информационное поле российских СМИ там абсолютно выжжено, шансы увидеть что-то, что идет из России, у жителей Украины есть только через интернет или спутниковую тарелку, других возможностей нет. И не печатаются книги на русском языке, не показываются фильмы, конечно, в этом смысле, ограничения такие, которые было трудно себе представить", - резюмировал глава СЖР.
https://ria.ru/20210728/zhaloba-1743217173.html
https://ria.ru/20201021/korchevnikov-1580782184.html
https://ria.ru/20210301/telekanal-1599499360.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156063/49/1560634985_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_c6ef87cabcaf508ead21a4eff8f4f894.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, украина, владимир зеленский, союз журналистов россии, петр порошенко, россия
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Информационное поле российских СМИ на Украине выжжено, увидеть что-то, что идет из России, можно только через интернет или спутниковую тарелку, рассказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев
.
Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу - против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".
Генпрокуратура РФ заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян
, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин
и Игорь Корнелюк.
"Наверное, они думают, что это так (что на Украине удалось создать государственность и независимость - ред.). Хотя все-таки ментальный раскол между жителями востока Украины и жителями запада, он существует, и вряд ли его можно будет преодолеть, потому что по менталитету это совершенно разные люди, с разными историческими корнями, с разными представлениями о том, какое было прошлое этой страны, какое может быть будущее", - заявил Соловьев РИА Новости.
Он также добавил, что ситуация с правами журналистов на Украине
достаточно тяжелая. По его словам, Союз журналистов Украины сообщает, что каждые три дня происходят либо нападения, либо угрозы в адрес украинских журналистов со стороны разнообразных политических деятелей и других сил.
Глава СЖР
также уточнил, что при власти президента Петра Порошенко
ситуация с работой российских СМИ на Украине была очень плохой - журналистов выдворяли, им угрожали, на них нападали. По его мнению, когда к власти пришел президент Владимир Зеленский
, ситуация поменялась к лучшему, угрозы и нападения прекратились, также стали пускать на Украину съемочные группы, даже если в них входили молодые мужчины.
"Но при этом, конечно, сам факт, что были закрыты три телеканала, которые хотя бы немного давали другую точку зрения, и были преследования русскоязычных журналистов, которые хоть как-то пытались наладить отношения между нашими странами, - это удручающая информация", - добавил Соловьев.
Он отметил, что об этих событиях поставлена в известность и Международная федерация журналистов
, и ОБСЕ
, и другие международные журналистские и правозащитные организации.
"Однако, увы, информационное поле российских СМИ там абсолютно выжжено, шансы увидеть что-то, что идет из России, у жителей Украины есть только через интернет или спутниковую тарелку, других возможностей нет. И не печатаются книги на русском языке, не показываются фильмы, конечно, в этом смысле, ограничения такие, которые было трудно себе представить", - резюмировал глава СЖР.