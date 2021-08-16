https://ria.ru/20210816/shamany-1745894346.html

Названо число шаманов в России

Названо число шаманов в России - РИА Новости, 16.08.2021

Названо число шаманов в России

Порядка 4 тысяч шаманов работает в России, их количество ежегодно растет, сообщил РИА Новости после прошедшего в столице Тувы Кызыле третьего Всероссийского... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T11:42

2021-08-16T11:42

2021-08-16T11:42

религия

кызыл

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Порядка 4 тысяч шаманов работает в России, их количество ежегодно растет, сообщил РИА Новости после прошедшего в столице Тувы Кызыле третьего Всероссийского съезда шаманов верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол."Во всей России число шаманов каждый год увеличиваются. Их около 4 тысяч", - сообщил он.По словам Кара-оола Допчун-оола, к шаманам в России обращаются люди разных национальностей и вероисповеданий. "В шаманизме нет различий по национальности и вероисповеданию. Шаман обязан помочь человеку, используя силы природы", - подчеркнул он.На состоявшемся съезде было принято решение обратиться к правительству РФ с просьбой признать шаманизм традиционной религией России, обсуждались также вопросы создания общероссийской религиозной организации шаманов и "кодекса чести" шамана, посвященного недостойным действиям. Допчун-оол, выступая на съезде, также призвал шаманов признать верования представителей современного славянского язычества."Разные древние языческие верования хотят присоединиться к шаманизму. Цели и обряды одинаковые", - добавил он в разговоре с РИА Новости.Первый Всероссийский съезд шаманов состоялся в Кызыле в 2018 году. Глава кызыльской местной религиозной организации шаманов (МРОШ) "Адыг-Ээрен" (по-русски – "Дух Медведя") Кара-оол Допчун-оол был избран на нем верховным шаманом России.

https://ria.ru/20210730/shamany-1743499146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кызыл, россия