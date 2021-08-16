https://ria.ru/20210816/shaman-1745897535.html

Верховный шаман России осудил действия Габышева

Верховный шаман России осудил действия Габышева - РИА Новости, 16.08.2021

Верховный шаман России осудил действия Габышева

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что нужно различать настоящих шаманов и самозванцев, как Александр Габышев, последнее слово должно быть за... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T18:58

2021-08-16T18:58

2021-08-16T18:58

религия

кызыл

москва

здоровье - общество

александр габышев (якутский шаман)

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что нужно различать настоящих шаманов и самозванцев, как Александр Габышев, последнее слово должно быть за реально существующим шаманским сообществом.Третий Всероссийский съезд шаманов, на котором планируется обратиться к правительству РФ с просьбой признать шаманизм традиционной религией России и создать общероссийскую религиозную организацию шаманов, прошел в столице Тывы Кызыле."Психически неуравновешенный бездомный из Якутии объявил себя шаманом и объявил о походе на Москву. В бесконечном множестве сообщений СМИ о чудачествах этого несчастного не было ни одного, в котором сообщалось бы, что он не шаман, а самозванец. ...Появление таких же оппозиционных "шаманов" - вопрос времени. Скоро выборы, и вся государственная власть отказывается видеть разницу между такими Габышевыми и представителями традиционных шаманских сообществ. Последствия для нее могут быть крайне болезненными", - сказал Допчун-оол на съезде.По мнению верховного шамана, к позиции представителей зарегистрированных шаманских организаций в обществе прислушивались недостаточно. "Единственной общественной силой, пытавшейся его остановить, были представители шаманской организации Бурятии. Никто их не поддержал, никто даже не подумал, что реально существующее сообщество шаманов - это ровно та инстанция, за которой в этом вопросе должно быть последнее слово", - заявил шаман.Габышева задерживали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева в столицу завершился 10 декабря, когда "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. По инициативе следователя Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, его признали невменяемым.В конце июля суд в Якутске назначил Габышеву принудительное лечение в психбольнице закрытого типа. В январе Габышев во время предыдущей принудительной госпитализации, по версии следствия, ранил полицейского самодельным клинком длиной 84 сантиметра. В середине мая прошлого года Габышева уже доставляли в психдиспансер, позже суд признал законной его принудительную госпитализацию. Выписали Габышева в июле.

https://ria.ru/20210730/shamany-1743499146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кызыл, москва, здоровье - общество, александр габышев (якутский шаман), россия