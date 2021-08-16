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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Сериал "Чем мы заняты в тени" продлили на четвертый сезон
Сериал "Чем мы заняты в тени" продлили на четвертый сезон - РИА Новости, 16.08.2021
Сериал "Чем мы заняты в тени" продлили на четвертый сезон
Комедийный сериал телеканала FX "Чем мы заняты в тени", основанный на фильме Тайки Вайтити и Джемейна Клемента "Реальные упыри" (2014 год), продлили на... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T03:14
2021-08-16T03:14
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кино и сериалы
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Комедийный сериал телеканала FX "Чем мы заняты в тени", основанный на фильме Тайки Вайтити и Джемейна Клемента "Реальные упыри" (2014 год), продлили на четвертый сезон, сообщает Deadline. Он выйдет в 2022 году. Информацию подтвердил Ник Град, президент отдела оригинального программирования FX Entertainment перед премьерой третьего сезона шоу, которая состоится 2 сентября.В сериале рассказывают о жизни вампиров, которые хотят подружиться с людьми. Они живут в обычном доме, ходят по магазинам, ищут любовь и, разумеется, кровь.Главные роли в комедии исполняют Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Димитриу, Марк Прокш и Харви Гильен.В Deadline отмечают, что первые два сезона "Чем мы заняты в тени" получили десять номинаций на премию "Эмми", в том числе за "Лучший комедийный сериал".
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новости культуры, что посмотреть , кино и сериалы, тайка вайтити
03:14 16.08.2021
 

Сериал "Чем мы заняты в тени" продлили на четвертый сезон

© 343 Incorporated (2019-...)Скриншот сериала "Чем мы заняты в тени"
Скриншот сериала Чем мы заняты в тени
© 343 Incorporated (2019-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Комедийный сериал телеканала FX "Чем мы заняты в тени", основанный на фильме Тайки Вайтити и Джемейна Клемента "Реальные упыри" (2014 год), продлили на четвертый сезон, сообщает Deadline.
Он выйдет в 2022 году. Информацию подтвердил Ник Град, президент отдела оригинального программирования FX Entertainment перед премьерой третьего сезона шоу, которая состоится 2 сентября.

"Поклонники никак не могут насытиться сериалом "Чем мы заняты в тени". И в FX готовы утолить этот "аппетит", создав четвертый сезон, — сказал он. — Отдельное спасибо актерам и съемочной группе, которые с каждым сезоном делают отличное шоу еще лучше".

В сериале рассказывают о жизни вампиров, которые хотят подружиться с людьми. Они живут в обычном доме, ходят по магазинам, ищут любовь и, разумеется, кровь.
Главные роли в комедии исполняют Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Димитриу, Марк Прокш и Харви Гильен.
В Deadline отмечают, что первые два сезона "Чем мы заняты в тени" получили десять номинаций на премию "Эмми", в том числе за "Лучший комедийный сериал".
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