https://ria.ru/20210816/semya-1745995845.html

На Ямале утонула семья с ребенком

На Ямале утонула семья с ребенком - РИА Новости, 16.08.2021

На Ямале утонула семья с ребенком

Семья из четырех человек, в том числе, ребенок, утонула в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник СУСК по региону. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T20:22

2021-08-16T20:22

2021-08-16T20:22

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Семья из четырех человек, в том числе, ребенок, утонула в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник СУСК по региону."По предварительным данным следствия в Ямальском районе, в вечернее время 15 августа около 22.00 (20.00 мск) семья местных жителей, среди которых находился восьмилетний ребенок, на моторной лодке "Казанка 5м3" возвращалась по реке Тидиби Яха домой – в село Новый Порт, но к месту назначения они не прибыли. В результате поисков, организованных сотрудниками полиции и местными жителями, тела двух женщин и малолетнего ребенка без спасательных жилетов обнаружены в реке в 10 километрах от Нового Порта. Поиски тела мужчины продолжаются", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняет ведомство.

https://ria.ru/20210813/gibel-1745588553.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия