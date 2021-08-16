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На Ямале утонула семья с ребенком
На Ямале утонула семья с ребенком - РИА Новости, 16.08.2021
На Ямале утонула семья с ребенком
Семья из четырех человек, в том числе, ребенок, утонула в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник СУСК по региону. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T20:22
2021-08-16T20:22
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Семья из четырех человек, в том числе, ребенок, утонула в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник СУСК по региону."По предварительным данным следствия в Ямальском районе, в вечернее время 15 августа около 22.00 (20.00 мск) семья местных жителей, среди которых находился восьмилетний ребенок, на моторной лодке "Казанка 5м3" возвращалась по реке Тидиби Яха домой – в село Новый Порт, но к месту назначения они не прибыли. В результате поисков, организованных сотрудниками полиции и местными жителями, тела двух женщин и малолетнего ребенка без спасательных жилетов обнаружены в реке в 10 километрах от Нового Порта. Поиски тела мужчины продолжаются", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняет ведомство.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия
20:22 16.08.2021
 
На Ямале утонула семья с ребенком

Семья из четырех человек, в том числе, ребенок, утонула в Ямало-Ненецком автономном округе

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи
Автомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Семья из четырех человек, в том числе, ребенок, утонула в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник СУСК по региону.
"По предварительным данным следствия в Ямальском районе, в вечернее время 15 августа около 22.00 (20.00 мск) семья местных жителей, среди которых находился восьмилетний ребенок, на моторной лодке "Казанка 5м3" возвращалась по реке Тидиби Яха домой – в село Новый Порт, но к месту назначения они не прибыли. В результате поисков, организованных сотрудниками полиции и местными жителями, тела двух женщин и малолетнего ребенка без спасательных жилетов обнаружены в реке в 10 километрах от Нового Порта. Поиски тела мужчины продолжаются", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняет ведомство.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Россия
 
 
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