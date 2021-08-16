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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/samolet-1745940475.html
Узбекистан сбил афганский самолет при попытке нарушения границы
Узбекистан сбил афганский самолет при попытке нарушения границы - РИА Новости, 16.08.2021
Узбекистан сбил афганский самолет при попытке нарушения границы
Самолет ВВС Афганистана был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана при попытке нарушения границы, заявили РИА Новости в минобороны Узбекистана. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T15:40
2021-08-16T16:04
захват власти в афганистане талибами
в мире
узбекистан
афганистан
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ТАШКЕНТ, 16 авг - РИА Новости. Самолет ВВС Афганистана был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана при попытке нарушения границы, заявили РИА Новости в минобороны Узбекистана.В понедельник в интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета якобы ВВС Афганистана. Указано, что инцидент произошел в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа. В минобороны Узбекистана подтвердили РИА Новости информацию о нарушении самолетом границы и его крушении, уточнив, что проводится расследование. Сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи сообщил РИА Новости, что два летчика выжили и находятся в больнице в Термезе, их состояние тяжелое."Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана", - сказал представитель минобороны страны.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением членов радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, по его словам, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса движения "Талибан"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, узбекистан, афганистан
15:40 16.08.2021 (обновлено: 16:04 16.08.2021)
 
Узбекистан сбил афганский самолет при попытке нарушения границы

Система ПВО Узбекистана сбила афганский самолет при попытке нарушения границы

© REUTERS / Abror KurbonmuratovПограничники на блокпосту на узбекско-афганской границе в Айритоме, Узбекистан
Пограничники на блокпосту на узбекско-афганской границе в Айритоме, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© REUTERS / Abror Kurbonmuratov
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ТАШКЕНТ, 16 авг - РИА Новости. Самолет ВВС Афганистана был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана при попытке нарушения границы, заявили РИА Новости в минобороны Узбекистана.
В понедельник в интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета якобы ВВС Афганистана. Указано, что инцидент произошел в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа. В минобороны Узбекистана подтвердили РИА Новости информацию о нарушении самолетом границы и его крушении, уточнив, что проводится расследование. Сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи сообщил РИА Новости, что два летчика выжили и находятся в больнице в Термезе, их состояние тяжелое.
"Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана", - сказал представитель минобороны страны.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением членов радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, по его словам, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса движения "Талибан"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
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