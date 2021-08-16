Аналитик рассказал, что может "утопить" рубль в августе
Аналитик Миронюк: резкий уход инвесторов может привести к обесцениванию рубля
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. ЦБ повысил ключевую ставку, и спекулятивный интерес к рублю вырос. Резкий выход из рублевых позиций может расшатать рынок и обесценить рубль, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.
Он напомнил, что рубль и без того волатилен и сильно зависит от экспорта энергоресурсов. Регулятору важно не обеспечить максимально крепкий рубль, а сгладить колебания котировок.
"Закупка валюты на внутреннем рынке Центробанком и Минфином в рамках бюджетного правила не давит на рубль. Это уже учтено в ценах. Другое дело, что без влияния этого фактора рубль мог бы значительно укрепиться, но законодательных нововведений или отмены данного механизма не планируется. Рубль будет оставаться относительно недооцененным по ППС (по паритету покупательной способности – прим. "Прайм") и исходя из сальдо платежного баланса России, которое в целом благоприятствует укреплению рубля", - рассуждает эксперт.
Миронюк прогнозирует, что в текущих обстоятельствах до конца августа ситуация в рубле не изменится.
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