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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210816/rubl-1745856712.html
Аналитик рассказал, что может "утопить" рубль в августе
Аналитик рассказал, что может "утопить" рубль в августе - РИА Новости, 16.08.2021
Аналитик рассказал, что может "утопить" рубль в августе
ЦБ повысил ключевую ставку, и спекулятивный интерес к рублю вырос. Резкий выход из рублевых позиций может расшатать рынок и обесценить рубль, рассказал... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T01:16
2021-08-16T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
центральный банк рф (цб рф)
россия
евгений миронюк
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. ЦБ повысил ключевую ставку, и спекулятивный интерес к рублю вырос. Резкий выход из рублевых позиций может расшатать рынок и обесценить рубль, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.Он напомнил, что рубль и без того волатилен и сильно зависит от экспорта энергоресурсов. Регулятору важно не обеспечить максимально крепкий рубль, а сгладить колебания котировок.Миронюк прогнозирует, что в текущих обстоятельствах до конца августа ситуация в рубле не изменится.
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экономика, рубль, центральный банк рф (цб рф), россия, евгений миронюк
01:16 16.08.2021
 
Аналитик рассказал, что может "утопить" рубль в августе

Аналитик Миронюк: резкий уход инвесторов может привести к обесцениванию рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. ЦБ повысил ключевую ставку, и спекулятивный интерес к рублю вырос. Резкий выход из рублевых позиций может расшатать рынок и обесценить рубль, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.
Он напомнил, что рубль и без того волатилен и сильно зависит от экспорта энергоресурсов. Регулятору важно не обеспечить максимально крепкий рубль, а сгладить колебания котировок.
"Закупка валюты на внутреннем рынке Центробанком и Минфином в рамках бюджетного правила не давит на рубль. Это уже учтено в ценах. Другое дело, что без влияния этого фактора рубль мог бы значительно укрепиться, но законодательных нововведений или отмены данного механизма не планируется. Рубль будет оставаться относительно недооцененным по ППС (по паритету покупательной способности – прим. "Прайм") и исходя из сальдо платежного баланса России, которое в целом благоприятствует укреплению рубля", - рассуждает эксперт.
Миронюк прогнозирует, что в текущих обстоятельствах до конца августа ситуация в рубле не изменится.
Электронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве. 9 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЕвгений Миронюк
 
 
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