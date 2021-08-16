https://ria.ru/20210816/rubl-1745856712.html

Аналитик рассказал, что может "утопить" рубль в августе

Аналитик рассказал, что может "утопить" рубль в августе - РИА Новости, 16.08.2021

Аналитик рассказал, что может "утопить" рубль в августе

ЦБ повысил ключевую ставку, и спекулятивный интерес к рублю вырос. Резкий выход из рублевых позиций может расшатать рынок и обесценить рубль, рассказал... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T01:16

2021-08-16T01:16

2021-08-16T01:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

центральный банк рф (цб рф)

россия

евгений миронюк

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. ЦБ повысил ключевую ставку, и спекулятивный интерес к рублю вырос. Резкий выход из рублевых позиций может расшатать рынок и обесценить рубль, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.Он напомнил, что рубль и без того волатилен и сильно зависит от экспорта энергоресурсов. Регулятору важно не обеспечить максимально крепкий рубль, а сгладить колебания котировок.Миронюк прогнозирует, что в текущих обстоятельствах до конца августа ситуация в рубле не изменится.

https://ria.ru/20210814/dollar-1745722002.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, центральный банк рф (цб рф), россия, евгений миронюк