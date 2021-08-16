https://ria.ru/20210816/rostekh-1745936527.html

В "Ростехе" рассмотрят возможность помочь Турции в разработке истребителя

В "Ростехе" рассмотрят возможность помочь Турции в разработке истребителя - РИА Новости, 16.08.2021

В "Ростехе" рассмотрят возможность помочь Турции в разработке истребителя

"Ростех" готов рассмотреть возможность помочь Турции в разработке истребителя пятого поколения при соответствующем обращении Анкары, заявил гендиректор... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T15:18

2021-08-16T15:18

2021-08-16T15:31

безопасность

технологии

турция

сергей чемезов

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

воздушно-космические силы россии

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. "Ростех" готов рассмотреть возможность помочь Турции в разработке истребителя пятого поколения при соответствующем обращении Анкары, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов в интервью информагентству Anadolu."Мы также знаем, что Турция намеревается реализовать проект собственного истребителя пятого поколения TF-X. Обладая уникальными компетенциями в области разработки и производства авиационных комплексов и их систем, мы можем рассмотреть возможность содействия турецким партнерам в создании нового истребителя", - сказал Чемезов; эту цитату РИА Новости предоставили в пресс-службе "Ростеха".В настоящее время в российскую армию поступает истребитель пятого поколения Су-57. Помимо этого КБ Сухого разработало проект легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate (в ВКС РФ в перспективе может пойти как Су-75).Кроме "Сухого", свой истребитель пятого поколения разрабатывает Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (также входит в ОАК). Масштабный макет будущего истребителя был представлен компанией в рамках авиасалона МАКС-2021. Перспективный самолет, размером примерно с МиГ-29, будет выполнен по редко использовавшийся в истории отечественной пилотируемой боевой авиации аэродинамической схеме "утка" - горизонтальное оперение у таких летательных аппаратов расположено не в хвосте, а в носу, перед крылом. Планируется, что первые опытные образцы истребителя поднимутся в воздух уже в ближайшие несколько лет.

https://ria.ru/20210809/checkmate-1745112641.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210724/vooruzhenie-1742663955.html

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, турция, сергей чемезов, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, воздушно-космические силы россии, россия