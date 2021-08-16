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В "Ростехе" рассмотрят возможность помочь Турции в разработке истребителя
В "Ростехе" рассмотрят возможность помочь Турции в разработке истребителя - РИА Новости, 16.08.2021
В "Ростехе" рассмотрят возможность помочь Турции в разработке истребителя
"Ростех" готов рассмотреть возможность помочь Турции в разработке истребителя пятого поколения при соответствующем обращении Анкары, заявил гендиректор... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T15:18
2021-08-16T15:31
безопасность
технологии
турция
сергей чемезов
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. "Ростех" готов рассмотреть возможность помочь Турции в разработке истребителя пятого поколения при соответствующем обращении Анкары, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов в интервью информагентству Anadolu."Мы также знаем, что Турция намеревается реализовать проект собственного истребителя пятого поколения TF-X. Обладая уникальными компетенциями в области разработки и производства авиационных комплексов и их систем, мы можем рассмотреть возможность содействия турецким партнерам в создании нового истребителя", - сказал Чемезов; эту цитату РИА Новости предоставили в пресс-службе "Ростеха".В настоящее время в российскую армию поступает истребитель пятого поколения Су-57. Помимо этого КБ Сухого разработало проект легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate (в ВКС РФ в перспективе может пойти как Су-75).Кроме "Сухого", свой истребитель пятого поколения разрабатывает Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (также входит в ОАК). Масштабный макет будущего истребителя был представлен компанией в рамках авиасалона МАКС-2021. Перспективный самолет, размером примерно с МиГ-29, будет выполнен по редко использовавшийся в истории отечественной пилотируемой боевой авиации аэродинамической схеме "утка" - горизонтальное оперение у таких летательных аппаратов расположено не в хвосте, а в носу, перед крылом. Планируется, что первые опытные образцы истребителя поднимутся в воздух уже в ближайшие несколько лет.
https://ria.ru/20210809/checkmate-1745112641.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210724/vooruzhenie-1742663955.html
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безопасность, технологии, турция, сергей чемезов, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, воздушно-космические силы россии, россия
15:18 16.08.2021 (обновлено: 15:31 16.08.2021)
 
В "Ростехе" рассмотрят возможность помочь Турции в разработке истребителя

Гендиректор "Ростеха" Чемезов заявил о готовности помочь Турции в разработке нового истребителя

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. "Ростех" готов рассмотреть возможность помочь Турции в разработке истребителя пятого поколения при соответствующем обращении Анкары, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов в интервью информагентству Anadolu.
"Мы также знаем, что Турция намеревается реализовать проект собственного истребителя пятого поколения TF-X. Обладая уникальными компетенциями в области разработки и производства авиационных комплексов и их систем, мы можем рассмотреть возможность содействия турецким партнерам в создании нового истребителя", - сказал Чемезов; эту цитату РИА Новости предоставили в пресс-службе "Ростеха".
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В настоящее время в российскую армию поступает истребитель пятого поколения Су-57. Помимо этого КБ Сухого разработало проект легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate (в ВКС РФ в перспективе может пойти как Су-75).
Кроме "Сухого", свой истребитель пятого поколения разрабатывает Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (также входит в ОАК). Масштабный макет будущего истребителя был представлен компанией в рамках авиасалона МАКС-2021. Перспективный самолет, размером примерно с МиГ-29, будет выполнен по редко использовавшийся в истории отечественной пилотируемой боевой авиации аэродинамической схеме "утка" - горизонтальное оперение у таких летательных аппаратов расположено не в хвосте, а в носу, перед крылом. Планируется, что первые опытные образцы истребителя поднимутся в воздух уже в ближайшие несколько лет.
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БезопасностьТехнологииТурцияСергей ЧемезовОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехВоздушно-космические силы РоссииРоссия
 
 
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