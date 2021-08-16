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Нижегородская область
https://ria.ru/20210816/regata-1745966745.html
"Регата 800" пройдет в Нижнем Новгороде 19 августа
"Регата 800" пройдет в Нижнем Новгороде 19 августа - РИА Новости, 16.08.2021
"Регата 800" пройдет в Нижнем Новгороде 19 августа
Шестьдесят яхт станут участниками регаты, приуроченной к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода 19 августа, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:39
2021-08-16T17:39
нижегородская область
общество
бор
городец
нижний новгород
валерий чкалов
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Шестьдесят яхт станут участниками регаты, приуроченной к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода 19 августа, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области."Регата станет самым масштабным мероприятием парусного сообщества в Нижнем Новгороде - в нем примут участие 60 яхт. С поднятыми парусами они пройдут кильватерным строем от Борского моста к Чкаловской лестнице. Среди участников парада парусов - экипажи спортивных и круизных парусных яхт из Нижнего Новгорода, Бора, Городца, Кстова, Павлова", - говорится в сообщении.В рамках "Регаты 800" пройдут масштабные соревнования среди профессионалов и спортсменов за "Кубок 800", а также первенство среди яхт парусного сообщества "Сила ветра"."Когда смотришь на архивные фотографии Волги, всегда восхищает огромное количество судов в акватории великой реки. Мы понимаем, что сейчас структура перевозок изменилась во всем мире, но это не значит, что мы должны пренебрегать традициями. В нашей истории судоходства много интересных фактов. Например, победа в регате студента Ростислава Алексеева, когда награду вручал ему сам Валерий Чкалов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Глава региона выразил надежду, что "эта регата и праздник судоходства вдохновит молодых людей на яркие свершения, а для всех нижегородцев станет незабываемым событием".В рамках дневной программы пройдут мастер-классы для детей и взрослых по основам управления парусной яхтой и такелажного мастерства, лекторий и спортивные мероприятия. В вечерней программе - торжественное награждение победителей регаты, выступление "Хора 800" на Чкаловской лестнице и вечернее парусно-световое шоу в акватории."В 20.30 на Чкаловской лестнице состоится выступление "Хора 800", который продолжает славные традиции российского хорового исполнительства. Он создан из более 30 коллективов и объединяет три поколения нижегородцев: от самых юных участников до ветеранов", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210812/chernyshenko-1745493866.html
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общество, бор, городец, нижний новгород, валерий чкалов, глеб никитин
17:39 16.08.2021
 
"Регата 800" пройдет в Нижнем Новгороде 19 августа

Участниками приуроченной к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода 19 августа регаты станут 60 яхт

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНабережная в Нижнем Новгороде
Набережная в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Шестьдесят яхт станут участниками регаты, приуроченной к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода 19 августа, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
"Регата станет самым масштабным мероприятием парусного сообщества в Нижнем Новгороде - в нем примут участие 60 яхт. С поднятыми парусами они пройдут кильватерным строем от Борского моста к Чкаловской лестнице. Среди участников парада парусов - экипажи спортивных и круизных парусных яхт из Нижнего Новгорода, Бора, Городца, Кстова, Павлова", - говорится в сообщении.
В рамках "Регаты 800" пройдут масштабные соревнования среди профессионалов и спортсменов за "Кубок 800", а также первенство среди яхт парусного сообщества "Сила ветра".
"Когда смотришь на архивные фотографии Волги, всегда восхищает огромное количество судов в акватории великой реки. Мы понимаем, что сейчас структура перевозок изменилась во всем мире, но это не значит, что мы должны пренебрегать традициями. В нашей истории судоходства много интересных фактов. Например, победа в регате студента Ростислава Алексеева, когда награду вручал ему сам Валерий Чкалов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
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Глава региона выразил надежду, что "эта регата и праздник судоходства вдохновит молодых людей на яркие свершения, а для всех нижегородцев станет незабываемым событием".
В рамках дневной программы пройдут мастер-классы для детей и взрослых по основам управления парусной яхтой и такелажного мастерства, лекторий и спортивные мероприятия. В вечерней программе - торжественное награждение победителей регаты, выступление "Хора 800" на Чкаловской лестнице и вечернее парусно-световое шоу в акватории.
"В 20.30 на Чкаловской лестнице состоится выступление "Хора 800", который продолжает славные традиции российского хорового исполнительства. Он создан из более 30 коллективов и объединяет три поколения нижегородцев: от самых юных участников до ветеранов", - отмечается в сообщении.

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