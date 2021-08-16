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В Башкирии женщина выбросила из окна роддома чужого ребенка
В Башкирии женщина выбросила из окна роддома чужого ребенка - РИА Новости, 16.08.2021
В Башкирии женщина выбросила из окна роддома чужого ребенка
В Стерлитамаке женщина после родов выбросила из окна третьего этажа чужого ребенка, сообщило СУ СК по региону. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T20:22
2021-08-16T20:22
2021-08-16T20:37
происшествия
стерлитамак
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УФА, 16 авг — РИА Новости. В Стерлитамаке женщина после родов выбросила из окна третьего этажа чужого ребенка, сообщило СУ СК по региону."От полученных телесных повреждений младенец скончался", — уточнили в ведомстве.Инцидент произошел около 18:00 в общей палате родильного отделения Клинической больницы № 1.Против 29-летней подозреваемой возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.На место происшествия выехали руководство и следователи следственного отдела, криминалисты и сотрудники полиции.Сотрудники пытаются выяснить причины поступка. Женщине вскоре выберут меру пресечения.
https://ria.ru/20210814/zhenschina-1745758118.html
https://ria.ru/20210809/delo-1744991353.html
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происшествия, стерлитамак, россия
20:22 16.08.2021 (обновлено: 20:37 16.08.2021)
В Башкирии женщина выбросила из окна роддома чужого ребенка
Женщина в роддоме башкирского Стерлитамака выбросила из окна третьего этажа чужого младенца
УФА, 16 авг — РИА Новости. В Стерлитамаке женщина после родов выбросила из окна третьего этажа чужого ребенка, сообщило СУ СК по региону.
"От полученных телесных повреждений младенец скончался", — уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел около 18:00 в общей палате родильного отделения Клинической больницы № 1.
Против 29-летней подозреваемой возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.
На место происшествия выехали руководство и следователи следственного отдела, криминалисты и сотрудники полиции.
Сотрудники пытаются выяснить причины поступка. Женщине вскоре выберут меру пресечения.