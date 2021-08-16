https://ria.ru/20210816/rasprodazha-1745936266.html
Россиян не допустят к распродаже украинских госкомпаний, сообщили СМИ
Россиян не допустят к распродаже украинских госкомпаний, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.08.2021
Россиян не допустят к распродаже украинских госкомпаний, сообщили СМИ
Российские граждане не будут допущены к участию в распродаже около трех тысяч украинских государственных компаний в рамках проекта большой приватизации,... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T15:17
2021-08-16T15:17
2021-08-16T15:17
экономика
украина
владимир зеленский
приватизация
дмитрий сенниченко
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские граждане не будут допущены к участию в распродаже около трех тысяч украинских государственных компаний в рамках проекта большой приватизации, сообщает газета Daily Beast.Отмечается, что целью таких действий является намерение сделать украинскую экономику менее зависимой от России."Мы запретили прямое участие как российского капитала, так и российских бенефициаров в приватизации, наша разведка внимательно изучит каждого участника", - заявил газете председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.По заявлениям Сенниченко, уже якобы есть 14 иностранных покупателей, готовых сделать свои инвестиции в разные отрасли украинской экономики.Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию. Первый аукцион в рамках большой приватизации должен состояться 31 августа.
https://ria.ru/20210610/kompensatsiya-1736442886.html
https://ria.ru/20201209/protest-1588431503.html
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экономика, украина, владимир зеленский, приватизация, дмитрий сенниченко, россия
Россиян не допустят к распродаже украинских госкомпаний, сообщили СМИ
Daily Beast: граждан России не допустят к распродаже около 3000 украинских госкомпаний