https://ria.ru/20210816/rasprodazha-1745936266.html

Россиян не допустят к распродаже украинских госкомпаний, сообщили СМИ

Россиян не допустят к распродаже украинских госкомпаний, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.08.2021

Россиян не допустят к распродаже украинских госкомпаний, сообщили СМИ

Российские граждане не будут допущены к участию в распродаже около трех тысяч украинских государственных компаний в рамках проекта большой приватизации,... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T15:17

2021-08-16T15:17

2021-08-16T15:17

экономика

украина

владимир зеленский

приватизация

дмитрий сенниченко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594840805_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0474312a5847b4dd1a2a27ad783aa663.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские граждане не будут допущены к участию в распродаже около трех тысяч украинских государственных компаний в рамках проекта большой приватизации, сообщает газета Daily Beast.Отмечается, что целью таких действий является намерение сделать украинскую экономику менее зависимой от России."Мы запретили прямое участие как российского капитала, так и российских бенефициаров в приватизации, наша разведка внимательно изучит каждого участника", - заявил газете председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.По заявлениям Сенниченко, уже якобы есть 14 иностранных покупателей, готовых сделать свои инвестиции в разные отрасли украинской экономики.Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию. Первый аукцион в рамках большой приватизации должен состояться 31 августа.

https://ria.ru/20210610/kompensatsiya-1736442886.html

https://ria.ru/20201209/protest-1588431503.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, владимир зеленский, приватизация, дмитрий сенниченко, россия