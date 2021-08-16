https://ria.ru/20210816/raspiska-1745976270.html

Как составить расписку: оформление документа, проценты и штрафы

Как правильно написать расписку о получении денег в долг: оформление документа

Как составить расписку: оформление документа, проценты и штрафы

При передаче денег в долг обычно составляется расписка о факте их получения заемщиком. О том, как правильно написать расписку, чтобы без проблем вернуть... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T18:43

2021-08-16T18:43

2021-08-16T18:51

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745982063_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_ec264119b507cb8eff025cb5fb9733b1.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. При передаче денег в долг обычно составляется расписка о факте их получения заемщиком. О том, как правильно написать расписку, чтобы без проблем вернуть денежные средства — в материале РИА Новости.Расписка о получении денегРасписка — односторонний документ, который в письменной форме удостоверяет получение от физического или юридического лица чего-либо, например, денег или материальных ценностей. При получении какой-либо суммы в долг лучше всего составить расписку, чтобы ее можно было представить в суде, в случае, если заемщик не возвращает средства. В документе указывается переданная сумма денег, условия, а также сроки, когда средства должны быть возвращены. Расписку должен подписать человек, который занимает в долг. Не нужно путать ее с договором займа, которым она по сути не является, а лишь подтверждает передачу денежных средств во исполнение такого договора, заключенного в устной форме.Виды расписокРасписки бывают нескольких видов:В этом случае, поскольку идет речь о займе денег, то термины равнозначны. По денежной расписке можно передать средства, например, как возврат долга или за проданное имущество. По долговой расписке есть возможность передавать помимо денег еще и вещи. В долговой расписке, кроме информации о кредиторе и заемщике, сумме денежных средств, надо указать срок и способ возврата средств. Если они должны быть перечислены на банковский счет, то необходимы его реквизиты.Также расписка может быть:В каких случаях берут распискуОбычно расписки составляют, если человек хочет получить деньги в долг в достаточно крупном размере, например, более 100 тысяч рублей. В таком случае заемщик защищает свои средства от невозврата, потому что с подобным документом можно обратиться в суд. Наиболее частые ситуации:Расписка может служить единственным документом, подтверждающим существование устной договоренности сторон о займе. Однако в устной форме он возможен, когда сумма долга не превышает 10 тысяч рублей. Если она больше, то требуется уже письменная форма договора в виде расписки.Правовой статус распискиВ соответствии с п.2 ст. 808 Гражданского кодекса РФ, расписка подтверждает договор займа и его условия, также она может быть использована в суде в качестве доказательства, потому что имеет статус официального документа. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает сторону права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания, даже если факт передачи денег видели несколько человек.Правила составления распискиВ законодательстве нет четкого указания о том, какие данные должны вноситься в расписку, поэтому необходимо указать следующую информацию:Если расписка пишется с участием юридического лица, то следует также указать все его данные. Например, ИНН, ОГРН и другие реквизиты, ФИО и должность лица, который выдает займ. Документ необходимо составлять в двух идентичных экземплярах, чтобы никто из сторон не мог вносить в расписку изменений. Можно делать это от руки или напечатать на компьютере. Во втором случае также необходимы подписи сторон. Если в суде заемщик заявит, что он не ставил автограф на документе, то нужно будет проводить анализ почерка. Подпись лучше ставить таким образом, чтобы между ней и текстом расписки невозможно было ничего дописать.Нужны ли свидетели при составлении распискиПри совершении сделки необязательно, чтобы за ней наблюдали свидетели, однако, если между кредитором и заемщиком возникнет спор, то их показания будут важным фактором для суда. Свидетелями могут быть только совершеннолетние незаинтересованные лица. Факт присутствия свидетеля нужно указать в расписке, а также в ней должны быть его ФИО, паспортные данные, адрес фактического проживания, подпись. Свидетели могут подтвердить:Нужно ли заверять у нотариуса распискуВ соответствии с п. 2 ст. 163 ГК, расписку можно не заверять у нотариуса. При этом он способен удостоверить документ, на основании которого происходит передача средств, либо засвидетельствовать подлинность подписей на нем. Часто граждане просят нотариуса "заверить" расписку вместо договора займа. Но законом запрещено свидетельствовать подлинность подписи на документах, представляющих собой содержание сделки, поэтому данный вариант исключается.Ошибки при составлении распискиЧаще всего люди совершают такие ошибки — забывают указать свои идентификационные данные, например, номер паспорта, или не ставят подпись. Если документ составлен неправильно, то суд может не принять решение о взыскании средств с должника. Чтобы этого избежать, нужно скрупулезно подойти к оформлению документа, обязательно четко формулировать условия и сроки возврата, их следует обговорить заранее. В расписке также следует указать не просто адрес регистрации в паспорте, но и адрес фактического проживания заемщика. Также нужно написать про то, когда и сколько денежных средств было передано, слова, относящиеся к указанию валюты, не следует сокращать. Расписка может не иметь юридической силы, если в ней допущены ошибки и помарки в личных данных, если сумма займа не написана прописью и цифрами. В случае, когда деньги должны быть переведены на банковский счет, необходимо указать реквизиты. Однако здесь может возникнуть проблема. Дело в том, что расписка вступает в силу по факту передачи денег, поэтому если кредитор не укажет назначение платежа, то договор могут признать незаключенным.Проценты за пользование деньгамиЧеловек может дать деньги заемщику под проценты — это не запрещено законом. При этом с 2018 года все займы до 100 тысяч рублей считаются беспроцентными, если в расписке не указан этот пункт. Если человек взял в долг более 100 тысяч рублей, то автоматически применяется ключевая ставка ЦБ, которая действовала, пока должник не возвращал деньги. Заемщик может установить любой процент. Главное, чтобы в расписке был понятен порядок его расчета. Если процент будет в два и более раза выше, чем обычно начисляют по таким займам, то суд вправе его уменьшить, даже несмотря на то, что есть расписка. В случае, если заемщик раньше отдаст деньги, процент он заплатит частично.Штрафы за невыплату долгаЗаконом также не запрещается прописывать в документе штраф за невозврат средств. Например, если человек не вернул деньги в срок, помимо процентов он может заплатить фиксированную сумму штрафа, которая должна быть указана в расписке. Также есть возможность написать в документе, что при невозврате долга процент увеличивается вдвое. Если кредитор столкнулся с недобросовестным заемщиком, то может подать на него в суд. Сделать это можно уже на следующий день после просрочки. Заявление должно быть в трех экземплярах: один для себя, второй представляется в суд, а третий направляется ответчику. Также понадобится чек об оплате государственной пошлины. Если в расписке не был указан срок выплаты, то согласно ст. 810 Гражданского кодекса деньги должны быть возвращены в течение 30 дней.

https://realty.ria.ru/20210712/yuristy-1740669268.html

https://realty.ria.ru/20210810/raspiska-1745185953.html

https://realty.ria.ru/20210430/novostroyka-1730701295.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия