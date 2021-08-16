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Американский военный получил огнестрельное ранение в Кабуле, сообщили СМИ

Американский военный получил огнестрельное ранение в Кабуле, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.08.2021

Американский военный получил огнестрельное ранение в Кабуле, сообщили СМИ

Американский военный получил огнестрельное ранение в аэропорту Кабула, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:23

2021-08-16T17:23

2021-08-16T17:29

захват власти в афганистане талибами

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кабул (город)

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Американский военный получил огнестрельное ранение в аэропорту Кабула, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.Ранее американские СМИ сообщили, что военнослужащие США застрелили по меньшей мере двух вооруженных мужчин на территории международного аэропорта Кабула, где на фоне усугубляющегося кризиса в Афганистане продолжается эвакуация.По данным телеканала, американский военный получил ранение в другом инциденте. При этом об обстоятельствах не сообщается.Ранее госдепартамент США сообщил, что аэропорт Кабула в свете продолжающегося наступления боевиков "Талибана"* выбран в качестве места размещения американских дипломатов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация

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кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), афганистан, талибан