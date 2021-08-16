08:06 16.08.2021 (обновлено: 10:46 16.08.2021)
"Союз" со спутниками OneWeb установили на стартовый стол на Байконуре
Ракету "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb установили на стартовый стол на Байконуре
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя "Союз-2.16" с разгонным блоком "Фрегат" на стартовый комплекс космодрома Байконур. 16 августа 2021
Вывоз ракеты-носителя "Союз-2.16" с разгонным блоком "Фрегат" на стартовый комплекс космодрома Байконур. 16 августа 2021
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б" со спутниками связи британской компании OneWeb вывезли и установили на стартовую площадку на космодроме Байконур, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Ракета "Союз-2.1б" с космическими аппаратами OneWeb установлена на стартовый стол площадки № 31", - написал он в своём Telegram-канале.
Старт намечался на 5 августа, но, по данным источников РИА Новости в ракетно-космической отрасли, из-за проблем при производстве спутников был отложен. По их словам, на американском заводе в штате Флорида на некоторых аппаратах пришлось поменять некачественные комплектующие.
Согласно данным на сайте Arianespace, запуск намечается на 20 августа в 1.23 мск и выведение 34 спутников на целевую орбиту займет 3 часа 45 минут.
Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже четыре. Как сообщали агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного намечается в октябре, также три старта ожидаются с Байконура в августе, сентябре и декабре, один пуск - с Куру в декабре.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 254 спутника.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.