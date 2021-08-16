https://ria.ru/20210816/putin-1746004342.html
Путин приказал доложить о применении антикоррупционных "горячих линий"
Путин приказал доложить о применении антикоррупционных "горячих линий" - РИА Новости, 16.08.2021
Путин приказал доложить о применении антикоррупционных "горячих линий"
Президент России Владимир Путин поручил доложить до 10 апреля 2024 года о практике сообщений о возможных коррупционных правонарушениях на "горячие линии" и... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T21:57
2021-08-16T21:57
2021-08-16T22:41
коррупция
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 10 апреля 2024 года о практике сообщений о возможных коррупционных правонарушениях на "горячие линии" и телефоны доверия и при необходимости совершенствовать её, следует из Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы."Правительству Российской Федерации... проанализировать практику использования государственными органами и органами местного самоуправления различных каналов получения информации (горячая линия, телефон доверия, электронная приемная), по которым граждане могут конфиденциально, не опасаясь преследования, сообщать о возможных коррупционных правонарушениях, а также практику рассмотрения и проверки полученной информации и принимаемых мер реагирования, в случае необходимости представить предложения по совершенствованию правового регулирования в этой сфере ", - говорится в документе.Доклад о результатах исполнения - до 10 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20210816/korruptsiya-1746000346.html
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коррупция, владимир путин, россия
21:57 16.08.2021 (обновлено: 22:41 16.08.2021)
Путин приказал доложить о применении антикоррупционных "горячих линий"
Президент России Владимир Путин поручил доложить о применении антикоррупционных "горячих линий"