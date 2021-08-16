https://ria.ru/20210816/putin-1746004342.html

Путин приказал доложить о применении антикоррупционных "горячих линий"

Путин приказал доложить о применении антикоррупционных "горячих линий" - РИА Новости, 16.08.2021

Путин приказал доложить о применении антикоррупционных "горячих линий"

Президент России Владимир Путин поручил доложить до 10 апреля 2024 года о практике сообщений о возможных коррупционных правонарушениях на "горячие линии" и... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T21:57

2021-08-16T21:57

2021-08-16T22:41

коррупция

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 10 апреля 2024 года о практике сообщений о возможных коррупционных правонарушениях на "горячие линии" и телефоны доверия и при необходимости совершенствовать её, следует из Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы."Правительству Российской Федерации... проанализировать практику использования государственными органами и органами местного самоуправления различных каналов получения информации (горячая линия, телефон доверия, электронная приемная), по которым граждане могут конфиденциально, не опасаясь преследования, сообщать о возможных коррупционных правонарушениях, а также практику рассмотрения и проверки полученной информации и принимаемых мер реагирования, в случае необходимости представить предложения по совершенствованию правового регулирования в этой сфере ", - говорится в документе.Доклад о результатах исполнения - до 10 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20210816/korruptsiya-1746000346.html

россия

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коррупция, владимир путин, россия