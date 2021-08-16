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Путин предложил детализировать юридические понятия в антикоррупционном ФЗ
Путин предложил детализировать юридические понятия в антикоррупционном ФЗ - РИА Новости, 16.08.2021
Путин предложил детализировать юридические понятия в антикоррупционном ФЗ
Президент России Владимир Путин предложил уточнить понятия "конфликт интересов", "личная заинтересованность", "близкое родство" и "близкие отношения" в... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T21:48
2021-08-16T22:40
коррупция
владимир путин
законы
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил уточнить понятия "конфликт интересов", "личная заинтересованность", "близкое родство" и "близкие отношения" в антикоррупционном федеральном законе.Такое положение содержится в указе "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы", опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации."Правительству РФ &lt;...&gt; провести с участием представителей научного и экспертного сообщества анализ применительной практики и зарубежного опыта использования в целях противодействия коррупции правового института конфликта интересов, при необходимости по итогам проведенного анализа представить предложения: по уточнению понятий "конфликт интересов", "личная заинтересованность", "лица, находящиеся в близком родстве или свойстве", "иные близкие отношения", содержащиеся в Федеральном законе "О противодействии коррупции", - говорится в документе.
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коррупция, владимир путин, законы
21:48 16.08.2021 (обновлено: 22:40 16.08.2021)
 
Путин предложил детализировать юридические понятия в антикоррупционном ФЗ

Президент России Владимир Путин предложил детализировать юридические понятия в антикоррупционном ФЗ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва Владиславом Ховалыгом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва Владиславом Ховалыгом - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил уточнить понятия "конфликт интересов", "личная заинтересованность", "близкое родство" и "близкие отношения" в антикоррупционном федеральном законе.
Такое положение содержится в указе "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы", опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия завода ООО Цемикс по производству сухих строительных смесей австрийского холдинга Ласселсбергер в Абзелиловском районе Республики Башкортостан. - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
Вчера, 20:58
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"Правительству РФ <...> провести с участием представителей научного и экспертного сообщества анализ применительной практики и зарубежного опыта использования в целях противодействия коррупции правового института конфликта интересов, при необходимости по итогам проведенного анализа представить предложения: по уточнению понятий "конфликт интересов", "личная заинтересованность", "лица, находящиеся в близком родстве или свойстве", "иные близкие отношения", содержащиеся в Федеральном законе "О противодействии коррупции", - говорится в документе.
 
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