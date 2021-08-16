https://ria.ru/20210816/putin-1746003756.html

Путин предложил детализировать юридические понятия в антикоррупционном ФЗ

Путин предложил детализировать юридические понятия в антикоррупционном ФЗ - РИА Новости, 16.08.2021

Путин предложил детализировать юридические понятия в антикоррупционном ФЗ

Президент России Владимир Путин предложил уточнить понятия "конфликт интересов", "личная заинтересованность", "близкое родство" и "близкие отношения" в... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T21:48

2021-08-16T21:48

2021-08-16T22:40

коррупция

владимир путин

законы

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил уточнить понятия "конфликт интересов", "личная заинтересованность", "близкое родство" и "близкие отношения" в антикоррупционном федеральном законе.Такое положение содержится в указе "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы", опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации."Правительству РФ <...> провести с участием представителей научного и экспертного сообщества анализ применительной практики и зарубежного опыта использования в целях противодействия коррупции правового института конфликта интересов, при необходимости по итогам проведенного анализа представить предложения: по уточнению понятий "конфликт интересов", "личная заинтересованность", "лица, находящиеся в близком родстве или свойстве", "иные близкие отношения", содержащиеся в Федеральном законе "О противодействии коррупции", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210816/korruptsiya-1746000346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коррупция, владимир путин, законы