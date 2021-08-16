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Отделавшимся штрафом коррупционерам могут запретить работать госслужащими
Отделавшимся штрафом коррупционерам могут запретить работать госслужащими - РИА Новости, 16.08.2021
Отделавшимся штрафом коррупционерам могут запретить работать госслужащими
Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре России совместно с рядом ведомств предоставить предложения о запрете занимать государственные должности... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T21:32
2021-08-16T21:35
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре России совместно с рядом ведомств предоставить предложения о запрете занимать государственные должности коррупционерам, которые избежали уголовной ответственности, получив судебный штраф, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В частности, в утвержденном президентом Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы Генпрокуратуре с МВД, ФСБ и СК России поручается разработать предложения по установлению запрета "на поступление на федеральную государственную службу и ее прохождение в отдельных федеральных органах (исходя из специфики деятельности), запрета приема на работу по трудовому договору &lt;…&gt; граждан, освобожденных от уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности с назначением судебного штрафа".Указанные ведомства, согласно документу, должны предоставить свои предложения до 30 января 2023 года.Кроме того, Путин, сообщается в указе, поручил установить ограничения (какие, не уточняется – ред.) для чиновника, госслужащего, руководителя госпредприятия, имеющего непогашенную судимость или подвергавшегося преследованию за коррупционные преступления.
https://ria.ru/20210816/putin-1746002270.html
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владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), россия
21:32 16.08.2021 (обновлено: 21:35 16.08.2021)
 
Отделавшимся штрафом коррупционерам могут запретить работать госслужащими

Президент Путин поручил предусмотреть запреты коррупционерам работать госслужащими

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре России совместно с рядом ведомств предоставить предложения о запрете занимать государственные должности коррупционерам, которые избежали уголовной ответственности, получив судебный штраф, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, в утвержденном президентом Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы Генпрокуратуре с МВД, ФСБ и СК России поручается разработать предложения по установлению запрета "на поступление на федеральную государственную службу и ее прохождение в отдельных федеральных органах (исходя из специфики деятельности), запрета приема на работу по трудовому договору <…> граждан, освобожденных от уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности с назначением судебного штрафа".
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
Вчера, 21:23
Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян
Указанные ведомства, согласно документу, должны предоставить свои предложения до 30 января 2023 года.
Кроме того, Путин, сообщается в указе, поручил установить ограничения (какие, не уточняется – ред.) для чиновника, госслужащего, руководителя госпредприятия, имеющего непогашенную судимость или подвергавшегося преследованию за коррупционные преступления.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва Владиславом Ховалыгом - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
Вчера, 20:58
Путин утвердил план противодействия коррупции до 2024 года
 
Владимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Генеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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