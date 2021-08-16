https://ria.ru/20210816/putin-1746002692.html

Отделавшимся штрафом коррупционерам могут запретить работать госслужащими

Отделавшимся штрафом коррупционерам могут запретить работать госслужащими - РИА Новости, 16.08.2021

Отделавшимся штрафом коррупционерам могут запретить работать госслужащими

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре России совместно с рядом ведомств предоставить предложения о запрете занимать государственные должности... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T21:32

2021-08-16T21:32

2021-08-16T21:35

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре России совместно с рядом ведомств предоставить предложения о запрете занимать государственные должности коррупционерам, которые избежали уголовной ответственности, получив судебный штраф, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В частности, в утвержденном президентом Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы Генпрокуратуре с МВД, ФСБ и СК России поручается разработать предложения по установлению запрета "на поступление на федеральную государственную службу и ее прохождение в отдельных федеральных органах (исходя из специфики деятельности), запрета приема на работу по трудовому договору <…> граждан, освобожденных от уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности с назначением судебного штрафа".Указанные ведомства, согласно документу, должны предоставить свои предложения до 30 января 2023 года.Кроме того, Путин, сообщается в указе, поручил установить ограничения (какие, не уточняется – ред.) для чиновника, госслужащего, руководителя госпредприятия, имеющего непогашенную судимость или подвергавшегося преследованию за коррупционные преступления.

https://ria.ru/20210816/putin-1746002270.html

https://ria.ru/20210816/korruptsiya-1746000346.html

россия

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владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), россия