https://ria.ru/20210816/putin-1746002270.html

Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян

Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян - РИА Новости, 16.08.2021

Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян

Президент России Владимир Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян, следует из Национального плана противодействия коррупции... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T21:23

2021-08-16T21:23

2021-08-16T22:17

владимир путин

россия

общество

коррупция

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян, следует из Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы."Министерству науки и высшего образования Российской Федерации с участием заинтересованных государственных органов и организаций ... с участием министерства просвещения Российской Федерации обеспечить утверждение и реализацию программы по антикоррупционному просвещению населения на 2021-2024 годы, предусмотрев в том числе проведение соответствующих мероприятий для обучающихся по образовательным программам общего, среднего профессионального и высшего образования", - говорится в документе.Доклад о реализации программы планируется предоставлять ежегодно, до 1 февраля. Итоговый доклад будет представлен 10 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20210816/korruptsiya-1746000346.html

россия

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2021

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владимир путин, россия, общество, коррупция