https://ria.ru/20210816/putin-1746002270.html
Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян
Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян - РИА Новости, 16.08.2021
Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян
Президент России Владимир Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян, следует из Национального плана противодействия коррупции... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T21:23
2021-08-16T21:23
2021-08-16T22:17
владимир путин
россия
общество
коррупция
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян, следует из Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы."Министерству науки и высшего образования Российской Федерации с участием заинтересованных государственных органов и организаций ... с участием министерства просвещения Российской Федерации обеспечить утверждение и реализацию программы по антикоррупционному просвещению населения на 2021-2024 годы, предусмотрев в том числе проведение соответствующих мероприятий для обучающихся по образовательным программам общего, среднего профессионального и высшего образования", - говорится в документе.Доклад о реализации программы планируется предоставлять ежегодно, до 1 февраля. Итоговый доклад будет представлен 10 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20210816/korruptsiya-1746000346.html
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владимир путин, россия, общество, коррупция
21:23 16.08.2021 (обновлено: 22:17 16.08.2021)
Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян
Президент Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян