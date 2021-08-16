https://ria.ru/20210816/publikatsii-1745943353.html

Захарова прокомментировала публикации в США по ситуации в Афганистане

Захарова прокомментировала публикации в США по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021

Захарова прокомментировала публикации в США по ситуации в Афганистане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, как подается последнее развитие событий в Афганистане в американских средствах массовой РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T15:56

2021-08-16T15:56

2021-08-16T15:56

в мире

сша

талибан

афганистан

джо байден

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, как подается последнее развитие событий в Афганистане в американских средствах массовой информации.Падение столицы Афганистана, которого никто не ожидал так скоро, взбудоражило ведущие западные СМИ. В довольно жестких выражениях они также описали эвакуацию в аэропорту Кабула, откуда вывозили иностранных дипломатов, оставив афганцев на произвол судьбы.Как написало в понедельник издание Washington Post, захват столицы готовился годами, а был произведен за один день. Кадры, которые транслировали телеканалы, где были видны талибы с оружием в руках, явным образом свидетельствовали о "неудачной попытке США преобразовать афганское общество при помощи триллиона долларов и тысяч жизней", считает издание. Как пишет New York Times, талибы вошли в город "в обстановке паники и хаоса". Скорость "краха" правительства Афганистана застала администрацию американского лидера Джо Байдена "врасплох", заявили изданию источники.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

сша

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия