https://ria.ru/20210816/prokat-1745876392.html

Боевик "Главный герой" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Боевик "Главный герой" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 16.08.2021

Боевик "Главный герой" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Американский комедийно-фантастический боевик "Главный герой" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 214,6 миллиона рублей за прошедшие выходные по... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T11:50

2021-08-16T11:50

2021-08-16T11:50

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американский комедийно-фантастический боевик "Главный герой" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 214,6 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Фильм рассказывает о работнике крупного банка, который изо дня в день делает одну и ту же рутинную работу. Но однажды он узнает, что окружающий его мир — это часть огромной видеоигры, а он сам - второстепенный персонаж. Герой должен набраться смелости, чтобы стать "главным" в игре и спасти мир.На втором месте рейтинга – американский фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет" со сборами 115,6 миллиона рублей. Картина задумана как самостоятельный сиквел к "Отряду самоубийц" (2016) и является десятым по счету фильмом из Расширенной вселенной DC. Режиссером и сценаристом фильма выступил Джеймс Ганн.На третьем месте рейтинга расположился мультфильм "Босс-молокосос 2", собравший 56 миллионов рублей. Братья Тим и Тед повзрослели на 30 лет и не вспоминают о том, что когда-то Тед был малышом-суперагентом. Но неожиданно выясняется, что младшая дочь Тима, Тина, на самом деле агент компании BabyCorp. Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг растит армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.Четвертую позицию занял приключенческий фильм "Круиз по джунглям" с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном в главных ролях. Он собрал 51,4 миллиона рублей.Исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут ее брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк.Замыкает пятерку американский триллер "Не дыши 2" - продолжение истории об одиноком слепом старике, который на самом деле не так безобиден, как может показаться. Спустя несколько лет после кровавого вторжения Норман обрел покой и утешение, но все еще не может избавиться от последствий прошлых грехов. Картина собрала 44,1 миллиона рублей за выходные.

https://ria.ru/20210806/kino-1744552033.html

https://ria.ru/20210813/kino-1745514728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, дуэйн джонсон, что посмотреть