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https://ria.ru/20210816/potok-1745862561.html
Председатель АдГ оценил последствия отказа ФРГ от "Северного потока — 2"
Председатель АдГ оценил последствия отказа ФРГ от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.08.2021
Председатель АдГ оценил последствия отказа ФРГ от "Северного потока — 2"
Отказ от газопровода "Северный поток — 2" будет означать конец ФРГ как развитой промышленной державы, об этом в интервью "Известиям" заявил сопредседатель... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T05:39
2021-08-16T09:48
в мире
германия
ангела меркель
евросоюз
альтернатива для германии (партия)
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Отказ от газопровода "Северный поток — 2" будет означать конец ФРГ как развитой промышленной державы, об этом в интервью "Известиям" заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен.Как отметил политик, решение канцлера Ангелы Меркель прекратить использование ядерной энергетики привело к критической ситуации. "Таким образом, на мой взгляд, &lt;...&gt; "Северный поток — 2" стал незаменим для такой промышленно развитой страны, как Германия", — считает он.По словам Мойтена, в случае победы на грядущих парламентских выборах партии "Зеленые", выступающей против проекта, новое правительство может оказаться "настолько идеологически слепым", что "перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию". "Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы "Зеленой" партии", — заключил политик."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать реализации проекта, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и подчеркивала, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.В сентябре в Германии выберут нового канцлера. Это происходит не путем прямого голосования: им становится кандидат от партии, которая войдет в новое правительство на правах старшего партнера, то есть соберет наибольшее число голосов и сформирует самую крупную фракцию в новом бундестаге.
https://ria.ru/20210809/potok-1744978206.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, германия, ангела меркель, евросоюз, альтернатива для германии (партия), северный поток — 2, россия
05:39 16.08.2021 (обновлено: 09:48 16.08.2021)
 
Председатель АдГ оценил последствия отказа ФРГ от "Северного потока — 2"

Председатель АдГ Мойтен назвал отказ от "Северного потока — 2" концом ФРГ как промышленной державы

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Отказ от газопровода "Северный поток — 2" будет означать конец ФРГ как развитой промышленной державы, об этом в интервью "Известиям" заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен.
Как отметил политик, решение канцлера Ангелы Меркель прекратить использование ядерной энергетики привело к критической ситуации. "Таким образом, на мой взгляд, <...> "Северный поток — 2" стал незаменим для такой промышленно развитой страны, как Германия", — считает он.
По словам Мойтена, в случае победы на грядущих парламентских выборах партии "Зеленые", выступающей против проекта, новое правительство может оказаться "настолько идеологически слепым", что "перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию".
"Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы "Зеленой" партии", — заключил политик.
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Посол России назвал сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать реализации проекта, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и подчеркивала, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
В сентябре в Германии выберут нового канцлера. Это происходит не путем прямого голосования: им становится кандидат от партии, которая войдет в новое правительство на правах старшего партнера, то есть соберет наибольшее число голосов и сформирует самую крупную фракцию в новом бундестаге.
 
В миреГерманияАнгела МеркельЕвросоюзАльтернатива для Германии (партия)Северный поток — 2Россия
 
 
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