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Небензя рассказал, как Россия будет выстраивать отношения с талибами
Небензя рассказал, как Россия будет выстраивать отношения с талибами - РИА Новости, 16.08.2021
Небензя рассказал, как Россия будет выстраивать отношения с талибами
Россия будет определяться с официальными шагами в отношении талибов, исходя из развития ситуации в Афганистане и конкретных действий "Талибана"*, заявил на... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T19:46
2021-08-16T19:46
2021-08-16T23:30
талибан
афганистан
москва
совет безопасности оон
здоровье - общество
василий небензя
россия
захват власти в афганистане талибами
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ООН, 16 авг - РИА Новости. Россия будет определяться с официальными шагами в отношении талибов, исходя из развития ситуации в Афганистане и конкретных действий "Талибана"*, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Что касается наших дальнейших официальных шагов в отношении талибов, то мы будем определяться с этими шагами в зависимости от развития ситуации и их конкретных действий", - сказал Небензя.По его словам, по имеющимся у Москвы сведениям, талибы уже приступили к наведению общественного порядка, а также подтвердили гарантии безопасности для гражданских лиц и сотрудников иностранных дипмиссий."Рассчитываем, что в сложившихся условиях дипперсоналу и ооновскому присутствию в Афганистане будет обеспечена безопасность, а их учреждениям - неприкосновенность. В этих условиях посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме", - добавил он.* террористическая организация, запрещенная в России
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талибан, афганистан, москва, совет безопасности оон, здоровье - общество, василий небензя, россия
19:46 16.08.2021 (обновлено: 23:30 16.08.2021)
Небензя рассказал, как Россия будет выстраивать отношения с талибами
Постпред России Небензя: Москва будет выстраивать отношения с талибами в зависимости от их действий