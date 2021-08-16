https://ria.ru/20210816/postpred-1745991886.html

Небензя рассказал, как Россия будет выстраивать отношения с талибами

Небензя рассказал, как Россия будет выстраивать отношения с талибами - РИА Новости, 16.08.2021

Небензя рассказал, как Россия будет выстраивать отношения с талибами

Россия будет определяться с официальными шагами в отношении талибов, исходя из развития ситуации в Афганистане и конкретных действий "Талибана"*, заявил на... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T19:46

2021-08-16T19:46

2021-08-16T23:30

талибан

афганистан

москва

совет безопасности оон

здоровье - общество

василий небензя

россия

захват власти в афганистане талибами

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ООН, 16 авг - РИА Новости. Россия будет определяться с официальными шагами в отношении талибов, исходя из развития ситуации в Афганистане и конкретных действий "Талибана"*, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Что касается наших дальнейших официальных шагов в отношении талибов, то мы будем определяться с этими шагами в зависимости от развития ситуации и их конкретных действий", - сказал Небензя.По его словам, по имеющимся у Москвы сведениям, талибы уже приступили к наведению общественного порядка, а также подтвердили гарантии безопасности для гражданских лиц и сотрудников иностранных дипмиссий."Рассчитываем, что в сложившихся условиях дипперсоналу и ооновскому присутствию в Афганистане будет обеспечена безопасность, а их учреждениям - неприкосновенность. В этих условиях посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме", - добавил он.* террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/mid-1745936157.html

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745961908.html

афганистан

москва

россия

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талибан, афганистан, москва, совет безопасности оон, здоровье - общество, василий небензя, россия