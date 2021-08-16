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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/postpred-1745991886.html
Небензя рассказал, как Россия будет выстраивать отношения с талибами
Небензя рассказал, как Россия будет выстраивать отношения с талибами - РИА Новости, 16.08.2021
Небензя рассказал, как Россия будет выстраивать отношения с талибами
Россия будет определяться с официальными шагами в отношении талибов, исходя из развития ситуации в Афганистане и конкретных действий "Талибана"*, заявил на... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T19:46
2021-08-16T23:30
талибан
афганистан
москва
совет безопасности оон
здоровье - общество
василий небензя
россия
захват власти в афганистане талибами
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ООН, 16 авг - РИА Новости. Россия будет определяться с официальными шагами в отношении талибов, исходя из развития ситуации в Афганистане и конкретных действий "Талибана"*, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Что касается наших дальнейших официальных шагов в отношении талибов, то мы будем определяться с этими шагами в зависимости от развития ситуации и их конкретных действий", - сказал Небензя.По его словам, по имеющимся у Москвы сведениям, талибы уже приступили к наведению общественного порядка, а также подтвердили гарантии безопасности для гражданских лиц и сотрудников иностранных дипмиссий."Рассчитываем, что в сложившихся условиях дипперсоналу и ооновскому присутствию в Афганистане будет обеспечена безопасность, а их учреждениям - неприкосновенность. В этих условиях посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме", - добавил он.* террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210816/mid-1745936157.html
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талибан, афганистан, москва, совет безопасности оон, здоровье - общество, василий небензя, россия
19:46 16.08.2021 (обновлено: 23:30 16.08.2021)
 
Небензя рассказал, как Россия будет выстраивать отношения с талибами

Постпред России Небензя: Москва будет выстраивать отношения с талибами в зависимости от их действий

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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ООН, 16 авг - РИА Новости. Россия будет определяться с официальными шагами в отношении талибов, исходя из развития ситуации в Афганистане и конкретных действий "Талибана"*, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Что касается наших дальнейших официальных шагов в отношении талибов, то мы будем определяться с этими шагами в зависимости от развития ситуации и их конкретных действий", - сказал Небензя.
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По его словам, по имеющимся у Москвы сведениям, талибы уже приступили к наведению общественного порядка, а также подтвердили гарантии безопасности для гражданских лиц и сотрудников иностранных дипмиссий.
"Рассчитываем, что в сложившихся условиях дипперсоналу и ооновскому присутствию в Афганистане будет обеспечена безопасность, а их учреждениям - неприкосновенность. В этих условиях посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме", - добавил он.
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