https://ria.ru/20210816/posolstvo-1745990364.html

Посол России в Кабуле рассказал об охране диппредставительства

Посол России в Кабуле рассказал об охране диппредставительства - РИА Новости, 16.08.2021

Посол России в Кабуле рассказал об охране диппредставительства

Талибы охраняют посольство России в Кабуле с бронемашинами и пулеметами, заявил российский посол Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T19:31

2021-08-16T19:31

2021-08-16T19:32

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

россия

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Талибы охраняют посольство России в Кабуле с бронемашинами и пулеметами, заявил российский посол Дмитрий Жирнов."У меня завтра встреча будет с высокопоставленными талибами, которые в городе, и не только в городе, координируют вопросы безопасности. Я с ними детально, по списочку отработаю все вопросы безопасности посольства, и чтобы персоналу здесь работалось и жилось хорошо. Плюс кроме посольства у нас есть еще Российский центр науки и культуры - его тоже надо защищать и охранять", - сказал посол в эфире "Эхо Москвы"."Мне нужно сначала решить с ними вопросы безопасности посольства и моего коллектива здесь, чтобы все было хорошо. Есть детали, которые нужно отработать. Их (талибов - ред.) подход ясен. Он хороший, позитивный, деловой. Я не вижу препятствий, чтобы не нашли взаимопониманий по всем деталям", - сказал посол в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (радикальное движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия, дмитрий жирнов