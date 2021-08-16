https://ria.ru/20210816/posolstvo-1745962633.html

В МИД рассказали о работе российского посольства в Кабуле

В МИД рассказали о работе российского посольства в Кабуле - РИА Новости, 16.08.2021

В МИД рассказали о работе российского посольства в Кабуле

Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме, заявили в понедельник в МИД России. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:20

2021-08-16T17:20

2021-08-16T17:29

захват власти в афганистане талибами

кабул (город)

россия

в мире

талибан

афганистан

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме, заявили в понедельник в МИД России."Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме", - говорится в сообщении.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

кабул (город)

россия

афганистан

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кабул (город), россия, в мире, талибан, афганистан