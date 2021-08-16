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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/posolstvo-1745962633.html
В МИД рассказали о работе российского посольства в Кабуле
В МИД рассказали о работе российского посольства в Кабуле - РИА Новости, 16.08.2021
В МИД рассказали о работе российского посольства в Кабуле
Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме, заявили в понедельник в МИД России. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:20
2021-08-16T17:29
захват власти в афганистане талибами
кабул (город)
россия
в мире
талибан
афганистан
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме, заявили в понедельник в МИД России."Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме", - говорится в сообщении.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
кабул (город)
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кабул (город), россия, в мире, талибан, афганистан
17:20 16.08.2021 (обновлено: 17:29 16.08.2021)
 
В МИД рассказали о работе российского посольства в Кабуле

МИД: посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме

© Фото : страница Посольства РФ в Кабуле в FacebookПосольство РФ в Кабуле
Посольство РФ в Кабуле - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Фото : страница Посольства РФ в Кабуле в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме, заявили в понедельник в МИД России.
"Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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Шок и ужас: мир увидел в Афганистане свою судьбу
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 18:19Инфографика
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Захват власти в Афганистане талибамиКабул (город)РоссияВ миреТалибанАфганистан
 
 
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