https://ria.ru/20210816/posolstvo-1745962633.html
В МИД рассказали о работе российского посольства в Кабуле
В МИД рассказали о работе российского посольства в Кабуле - РИА Новости, 16.08.2021
В МИД рассказали о работе российского посольства в Кабуле
Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме, заявили в понедельник в МИД России. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:20
2021-08-16T17:20
2021-08-16T17:29
захват власти в афганистане талибами
кабул (город)
россия
в мире
талибан
афганистан
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме, заявили в понедельник в МИД России."Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме", - говорится в сообщении.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
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кабул (город), россия, в мире, талибан, афганистан
17:20 16.08.2021 (обновлено: 17:29 16.08.2021)
В МИД рассказали о работе российского посольства в Кабуле
МИД: посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме