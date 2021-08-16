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Вильфанд рассказал, как долго продержится аномально теплая погода
Вильфанд рассказал, как долго продержится аномально теплая погода - РИА Новости, 16.08.2021
Вильфанд рассказал, как долго продержится аномально теплая погода
Аномально теплая погода установилась на всей территории России, такая ситуация сохранится до середины недели, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T00:34
2021-08-16T07:50
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Аномально теплая погода установилась на всей территории России, такая ситуация сохранится до середины недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.В Поволжье, уточнил он, температурный фон будет держаться выше 25 градусов, на нижней Волге ожидается до 38-40 градусов."В Якутии температура будет выше нормы примерно на пять-шесть градусов. Очень жаркая погода. Максимальные температуры в Якутии — 25-29 градусов. На юге Хабаровского края и в Амурской области везде высокая температура, выше 25 градусов", - добавил Вильфанд.Теплая погода в Центральной России, по словам синоптика, продержится всю рабочую неделю. Дневные температуры в понедельник будут достигать 25-28 градусов, во вторник и среду — 29 градусов. "Во второй половине недели температуры днем будут все еще высокими, но будет более облачно… В Москве будет выше нормы на три-четыре градуса", - сообщил Вильфанд.
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
00:34 16.08.2021 (обновлено: 07:50 16.08.2021)
 
Вильфанд рассказал, как долго продержится аномально теплая погода

Глава Гидрометцентра Вильфанд: на всей территории России установилась температура выше нормы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПешеходы на Бородинском мосту в Москве
Пешеходы на Бородинском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Аномально теплая погода установилась на всей территории России, такая ситуация сохранится до середины недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Это значит, что вся прогностическая карта будет окрашена красным и красноватым цветом, что означает - температура выше нормы. На европейской территории (страны) наиболее высокие аномалии на востоке Европейской территории России, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа. Там аномалии до десяти градусов", - рассказал синоптик.

В Поволжье, уточнил он, температурный фон будет держаться выше 25 градусов, на нижней Волге ожидается до 38-40 градусов.
"В Якутии температура будет выше нормы примерно на пять-шесть градусов. Очень жаркая погода. Максимальные температуры в Якутии — 25-29 градусов. На юге Хабаровского края и в Амурской области везде высокая температура, выше 25 градусов", - добавил Вильфанд.
Теплая погода в Центральной России, по словам синоптика, продержится всю рабочую неделю. Дневные температуры в понедельник будут достигать 25-28 градусов, во вторник и среду — 29 градусов.
"Во второй половине недели температуры днем будут все еще высокими, но будет более облачно… В Москве будет выше нормы на три-четыре градуса", - сообщил Вильфанд.
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ОбществоГидрометцентрРоман ВильфандРоссия
 
 
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