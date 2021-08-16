https://ria.ru/20210816/pogoda-1745855850.html

Вильфанд рассказал, как долго продержится аномально теплая погода

Вильфанд рассказал, как долго продержится аномально теплая погода - РИА Новости, 16.08.2021

Вильфанд рассказал, как долго продержится аномально теплая погода

Аномально теплая погода установилась на всей территории России, такая ситуация сохранится до середины недели, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T00:34

2021-08-16T00:34

2021-08-16T07:50

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Аномально теплая погода установилась на всей территории России, такая ситуация сохранится до середины недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.В Поволжье, уточнил он, температурный фон будет держаться выше 25 градусов, на нижней Волге ожидается до 38-40 градусов."В Якутии температура будет выше нормы примерно на пять-шесть градусов. Очень жаркая погода. Максимальные температуры в Якутии — 25-29 градусов. На юге Хабаровского края и в Амурской области везде высокая температура, выше 25 градусов", - добавил Вильфанд.Теплая погода в Центральной России, по словам синоптика, продержится всю рабочую неделю. Дневные температуры в понедельник будут достигать 25-28 градусов, во вторник и среду — 29 градусов. "Во второй половине недели температуры днем будут все еще высокими, но будет более облачно… В Москве будет выше нормы на три-четыре градуса", - сообщил Вильфанд.

https://ria.ru/20210809/zhara-1745076409.html

россия

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2021

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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия