https://ria.ru/20210816/pogibshie-1745967260.html

В аэропорту Кабула погибли десять человек из-за хаоса во время эвакуации

В аэропорту Кабула погибли десять человек из-за хаоса во время эвакуации - РИА Новости, 16.08.2021

В аэропорту Кабула погибли десять человек из-за хаоса во время эвакуации

Число погибших в аэропорту афганской столицы Кабула из-за хаоса при эвакуации возросло до десяти, сообщает телеканал Tolo News. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:42

2021-08-16T17:42

2021-08-16T19:37

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Число погибших в аэропорту афганской столицы Кабула из-за хаоса при эвакуации возросло до десяти, сообщает телеканал Tolo News.Ранее сообщалось о семи жертвах, в том числе тех, кто упал с взлетающего американского самолета.Администрация аэропорта заявила, что люди были дезинформированы относительно доступных мест на рейсы и прибыли в аэропорт, когда многие рейсы были остановлены. Отмечается, что у многих не было паспортов.Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди — предположительно, афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.Телеканал Аl Jazeera сообщал, что в аэропорту царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий. По информации канала, у входа на территорию аэропорта столпились люди, пытающиеся сбежать от "Талибана"*.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210816/gani-1745955535.html

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город)