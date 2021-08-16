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Жителя Нижнего Новгорода заподозрили в продаже поддельных ПЦР-тестов

Жителя Нижнего Новгорода заподозрили в продаже поддельных ПЦР-тестов - РИА Новости, 16.08.2021

Жителя Нижнего Новгорода заподозрили в продаже поддельных ПЦР-тестов

Житель Нижнего Новгорода задержан за продажу подложного ПЦР-теста на коронавирус, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:42

2021-08-16T12:42

2021-08-16T12:42

распространение коронавируса

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

коронавирусы

гумвд

россия

коронавирус covid-19

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержан за продажу подложного ПЦР-теста на коронавирус, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.Полицейскими установлено, что, находясь в одном из торговых центров Нижнего Новгорода, 46-летний мужчина незаконно сбыл подложный ПЦР-тест на COVID-19, получив за него 700 рублей, отмечается в сообщении."В ходе проведения обыска по месту жительства задержанного полицейскими были изъяты пустые бланки справок и оргтехника, на которой подозреваемый изготавливал подложные бланки. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Проводится расследование", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции предупреждают, что изготовление, продажа и приобретение поддельных сертификатов о вакцинации и иных медицинских документов, влечёт уголовную ответственность по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

https://ria.ru/20210730/delo-1743625687.html

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