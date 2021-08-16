00:08 16.08.2021 (обновлено: 05:24 16.08.2021)
"Победа" отказалась от твердых контрактов на 20 Boeing 737 MAX
Лоукостер "Победа" отказался от твердых контрактов на 20 самолетов Boeing 737 MAX
© AP Photo / Elaine ThompsonСамолет Boeing 737 MAX во время тестового полета в Boeing Field в Сиэтле
© AP Photo / Elaine Thompson
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отказался от твердых контрактов на 20 самолетов Boeing 737 MAX, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.
"Да, отказались от твердых контрактов на 20 Boeing 737 MAX без штрафных санкций", - сказал он.
Полеты Boeing 737 MAX были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после двух авиакатастроф с лайнерами этого типа. В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета, допущенные компанией и американским регулятором FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.
Соединенные Штаты сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатации этих самолетов одобрил ряд других стран. Росавиация сообщала, что сертификация обновленного Boeing 737 MAX для полетов в России затягивается из-за коронавируса. Президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко в июле заявил, что ожидает сертификации и возобновления эксплуатации 737 MAX в России в ближайшие месяцы.