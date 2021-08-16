https://ria.ru/20210816/pobeda-1745854972.html

"Победа" отказалась от твердых контрактов на 20 Boeing 737 MAX

"Победа" отказалась от твердых контрактов на 20 Boeing 737 MAX - РИА Новости, 16.08.2021

"Победа" отказалась от твердых контрактов на 20 Boeing 737 MAX

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отказался от твердых контрактов на 20 самолетов Boeing 737 MAX, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T00:08

2021-08-16T00:08

2021-08-16T05:24

экономика

boeing 737

победа (авиакомпания)

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отказался от твердых контрактов на 20 самолетов Boeing 737 MAX, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.Полеты Boeing 737 MAX были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после двух авиакатастроф с лайнерами этого типа. В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета, допущенные компанией и американским регулятором FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.Соединенные Штаты сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатации этих самолетов одобрил ряд других стран. Росавиация сообщала, что сертификация обновленного Boeing 737 MAX для полетов в России затягивается из-за коронавируса. Президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко в июле заявил, что ожидает сертификации и возобновления эксплуатации 737 MAX в России в ближайшие месяцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/boeing-1737797709.html

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экономика, boeing 737, победа (авиакомпания), россия