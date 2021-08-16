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Названы опасные для туристов достопримечательности Пхукета

Названы опасные для туристов достопримечательности Пхукета - РИА Новости, 16.08.2021

Названы опасные для туристов достопримечательности Пхукета

Власти Пхукета составили список потенциально опасных мест для путешественников после убийства швейцарской туристки на курорте, сообщает "Турпром". РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T14:28

2021-08-16T14:28

2021-08-16T14:28

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таиланд

пхукет (остров)

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Власти Пхукета составили список потенциально опасных мест для путешественников после убийства швейцарской туристки на курорте, сообщает "Турпром".Представитель Бюро туристической полиции Пхукета сообщил, что сотрудники ведомства проверили более 120 местных достопримечательностей, чтобы убедиться в их безопасности. Также они составили список наиболее подозрительных мест, которые пользуются популярностью у отдыхающих."Мы обнаружили, что шесть туристических достопримечательностей имеют высокий уровень риска из-за отсутствия видеонаблюдения, а также удаленности от оживленных мест", — сообщил представитель полиции.К ним, в частности, отнесли лес Пру Май Као, пляжи Банан и Найтон, водопады Ван Хи и Ао Йон.Теперь все туристы, приезжающие на Пхукет, должны будут зарегистрироваться в приложении GoPhuket. По словам представителя правоохранительных органов, при въезде сотрудники полиции будут проверять всех путешественников с помощью базы данных.

https://ria.ru/20210808/obvineniya-1744934415.html

таиланд

пхукет (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

достопримечательности, таиланд, пхукет (остров), новости - туризм, туристы, происшествия, бангкок, туризм