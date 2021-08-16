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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210816/pkhuket-1745896871.html
Названы опасные для туристов достопримечательности Пхукета
Названы опасные для туристов достопримечательности Пхукета - РИА Новости, 16.08.2021
Названы опасные для туристов достопримечательности Пхукета
Власти Пхукета составили список потенциально опасных мест для путешественников после убийства швейцарской туристки на курорте, сообщает "Турпром". РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:28
2021-08-16T14:28
туризм
достопримечательности
таиланд
пхукет (остров)
новости - туризм
туристы
происшествия
бангкок
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Власти Пхукета составили список потенциально опасных мест для путешественников после убийства швейцарской туристки на курорте, сообщает "Турпром".Представитель Бюро туристической полиции Пхукета сообщил, что сотрудники ведомства проверили более 120 местных достопримечательностей, чтобы убедиться в их безопасности. Также они составили список наиболее подозрительных мест, которые пользуются популярностью у отдыхающих."Мы обнаружили, что шесть туристических достопримечательностей имеют высокий уровень риска из-за отсутствия видеонаблюдения, а также удаленности от оживленных мест", — сообщил представитель полиции.К ним, в частности, отнесли лес Пру Май Као, пляжи Банан и Найтон, водопады Ван Хи и Ао Йон.Теперь все туристы, приезжающие на Пхукет, должны будут зарегистрироваться в приложении GoPhuket. По словам представителя правоохранительных органов, при въезде сотрудники полиции будут проверять всех путешественников с помощью базы данных.
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достопримечательности, таиланд, пхукет (остров), новости - туризм, туристы, происшествия, бангкок, туризм
14:28 16.08.2021
 

Названы опасные для туристов достопримечательности Пхукета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТуристы отдыхают на пляже Таиланда
Туристы отдыхают на пляже Таиланда - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Власти Пхукета составили список потенциально опасных мест для путешественников после убийства швейцарской туристки на курорте, сообщает "Турпром".
Представитель Бюро туристической полиции Пхукета сообщил, что сотрудники ведомства проверили более 120 местных достопримечательностей, чтобы убедиться в их безопасности. Также они составили список наиболее подозрительных мест, которые пользуются популярностью у отдыхающих.
"Мы обнаружили, что шесть туристических достопримечательностей имеют высокий уровень риска из-за отсутствия видеонаблюдения, а также удаленности от оживленных мест", — сообщил представитель полиции.
К ним, в частности, отнесли лес Пру Май Као, пляжи Банан и Найтон, водопады Ван Хи и Ао Йон.
Теперь все туристы, приезжающие на Пхукет, должны будут зарегистрироваться в приложении GoPhuket. По словам представителя правоохранительных органов, при въезде сотрудники полиции будут проверять всех путешественников с помощью базы данных.
Полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 15:22
Подозреваемому в убийстве туристки на Пхукете предъявили обвинения
 
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