https://ria.ru/20210816/peshekhod-1745898720.html

В Перми пешехода насмерть придавило упавшим дорожным знаком

В Перми пешехода насмерть придавило упавшим дорожным знаком - РИА Новости, 16.08.2021

В Перми пешехода насмерть придавило упавшим дорожным знаком

Пешехода насмерть придавило упавшим знаком "пешеходный переход" в ДТП с тремя машинами в Перми, еще один пешеход и один водитель получили в автоаварии травмы,... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:03

2021-08-16T12:03

2021-08-16T12:12

происшествия

пермь

свердловский район

chevrolet lacetti

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ПЕРМЬ, 16 авг - РИА Новости. Пешехода насмерть придавило упавшим знаком "пешеходный переход" в ДТП с тремя машинами в Перми, еще один пешеход и один водитель получили в автоаварии травмы, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД.По данным ведомства, вечером 15 августа в Свердловском районе Перми произошло ДТП с участием трех автомобилей. Грузовой автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 58-летний водитель, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в минивэн LADA Largus и Chevrolet Lacetti, которые остановились перед пешеходным переходом. От удара автомобиль LADA отбросило на стоящий справа дорожный знак "Пешеходный переход", который упал на двух людей, готовившихся переходить дорогу.Отмечается, что в результате аварии 53-летний мужчина-пешеход получил смертельную травму, а 51-летняя женщина госпитализирована с травмой ноги. Также в больницу был доставлен 71-летний водитель минивэна."В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или принудительные работы на срок до четырех лет.

https://ria.ru/20210802/strelba-1743947253.html

пермь

свердловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, свердловский район, chevrolet lacetti