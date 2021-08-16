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В Перми пешехода насмерть придавило упавшим дорожным знаком
В Перми пешехода насмерть придавило упавшим дорожным знаком - РИА Новости, 16.08.2021
В Перми пешехода насмерть придавило упавшим дорожным знаком
Пешехода насмерть придавило упавшим знаком "пешеходный переход" в ДТП с тремя машинами в Перми, еще один пешеход и один водитель получили в автоаварии травмы,... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:03
2021-08-16T12:12
происшествия
пермь
свердловский район
chevrolet lacetti
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ПЕРМЬ, 16 авг - РИА Новости. Пешехода насмерть придавило упавшим знаком "пешеходный переход" в ДТП с тремя машинами в Перми, еще один пешеход и один водитель получили в автоаварии травмы, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД.По данным ведомства, вечером 15 августа в Свердловском районе Перми произошло ДТП с участием трех автомобилей. Грузовой автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 58-летний водитель, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в минивэн LADA Largus и Chevrolet Lacetti, которые остановились перед пешеходным переходом. От удара автомобиль LADA отбросило на стоящий справа дорожный знак "Пешеходный переход", который упал на двух людей, готовившихся переходить дорогу.Отмечается, что в результате аварии 53-летний мужчина-пешеход получил смертельную травму, а 51-летняя женщина госпитализирована с травмой ноги. Также в больницу был доставлен 71-летний водитель минивэна."В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или принудительные работы на срок до четырех лет.
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пермь
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происшествия, пермь, свердловский район, chevrolet lacetti
12:03 16.08.2021 (обновлено: 12:12 16.08.2021)
 
В Перми пешехода насмерть придавило упавшим дорожным знаком

В Перми мужчину насмерть придавило дорожным знаком после ДТП с тремя автомобилями

© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗнак пешеходного перехода, ограниченного лентой
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 16 авг - РИА Новости. Пешехода насмерть придавило упавшим знаком "пешеходный переход" в ДТП с тремя машинами в Перми, еще один пешеход и один водитель получили в автоаварии травмы, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД.
По данным ведомства, вечером 15 августа в Свердловском районе Перми произошло ДТП с участием трех автомобилей. Грузовой автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 58-летний водитель, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в минивэн LADA Largus и Chevrolet Lacetti, которые остановились перед пешеходным переходом. От удара автомобиль LADA отбросило на стоящий справа дорожный знак "Пешеходный переход", который упал на двух людей, готовившихся переходить дорогу.
Отмечается, что в результате аварии 53-летний мужчина-пешеход получил смертельную травму, а 51-летняя женщина госпитализирована с травмой ноги. Также в больницу был доставлен 71-летний водитель минивэна.
"В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или принудительные работы на срок до четырех лет.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 10:48
В Перми конфликт в кафе закончился стрельбой
 
ПроисшествияПермьСвердловский районChevrolet Lacetti
 
 
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