https://ria.ru/20210816/pavodok-1745974850.html

В Керчи подтопило 24 улицы

В Керчи подтопило 24 улицы - РИА Новости, 16.08.2021

В Керчи подтопило 24 улицы

Паводок подтопил 24 улицы в Керчи, частично вышла из строя центральная канализация, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T18:08

2021-08-16T18:08

2021-08-16T18:45

происшествия

республика крым

ялта

керчь

юрий гоцанюк

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Паводок подтопил 24 улицы в Керчи, частично вышла из строя центральная канализация, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.Дожди прошли в Керчи и прилегающих районах минувшей ночью и вновь привели к подтоплению нескольких улиц, троллейбусное сообщение приостановлено, сообщили ранее в пресс-службе городской администрации. Штормовое предупреждение действует 16 августа."В Керчи подтоплено 19 придомовых территорий, 40 подвальных помещений, шесть частных домовладений, 24 улицы города и пять социально значимых объектов. Эвакуировано 17 человек, в том числе восемь детей", - написал Гоцанюк на своей странице в соцсети Facebook.По его словам, в Керчь дополнительно доставят технику для ликвидации последствий подтопления. Воду полностью откачать из подтопленных помещений планируется в течение нескольких дней."Кроме того, на территории Керчи произошло подтопление в центральной канализационной станции №6. В связи с этим в части города имеются проблемы в работе канализации. Работа в этом направлении ведется, планируется на следующее утро восстановить работу центральной канализации", - подчеркнул Гоцанюк.В прошлый раз ливень обрушился на Керчь 12 августа. Тогда за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, под водой оказались ряд частных придомовых территорий. Из зон подтопления в Керчи эвакуировали 10 человек. Спустя два дня ситуация стабилизировалась, вода сошла с улиц.Сильные дожди также прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.

https://ria.ru/20210816/kerch-1745898560.html

https://ria.ru/20210815/dozhdi-1745801767.html

республика крым

ялта

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, ялта, керчь, юрий гоцанюк, новости - туризм