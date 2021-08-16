https://ria.ru/20210816/ostapchuk-1745863605.html

Украинского телеведущего затравили из-за фото с Киркоровым

Украинского телеведущего затравили из-за фото с Киркоровым - РИА Новости, 16.08.2021

Украинского телеведущего затравили из-за фото с Киркоровым

Украинский телеведущий Владимир Остапчук подвергся критике в соцсетях из-за совместных фото с певцом Филиппом Киркоровым. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T07:00

2021-08-16T07:00

2021-08-16T07:00

в мире

украина

филипп киркоров

служба безопасности украины

крит (остров)

владимир остапчук

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Украинский телеведущий Владимир Остапчук подвергся критике в соцсетях из-за совместных фото с певцом Филиппом Киркоровым.Ранее ряд украинских СМИ сообщили о том, что во время отдыха на Крите Остапчук и его жена встретили Киркорова, они сделали с ним несколько снимков во время ужина и выложили их в Instagram-stories. При этом местные СМИ сделали акцент на том, что телеведущий поблагодарил Киркорова за "теплый и дружный вечер", хотя тот входит в перечень лиц, которым СБУ запретила въезд на Украину.После соответствующих публикаций радикалы начали оставлять оскорбительные комментарии под последним постом Остапчука в Instagram."Володя, а что там с Киркоровым? Не стыдно?" – спросил пользователь vladsupernova."Дно", - выразила мнение exinazeya."Володя, любителям оккупантов на Украине не место. Чемодан-вокзал-Россия", - заявила sola.havryliv."Ты обнимаешься с оккупантом, получается, ты тоже поддерживаешь оккупанта, подумай об этом...", - предупредил petr_smolii."Готов побегать во время сафари?" – пригрозил ivan_koval9393.В июне министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Позже пресс-служба минкультуры сообщила, что Киркорова исключили из черного списка из-за нового обращения Службы безопасности. В августе СБУ запретила певцу въезд в страну сроком на три года.В марте прошлого года Остапчук призывал представителей Украины на Евровидении-2020 не ехать на конкурс, так как, по его мнению, победу в нем одержала бы российская группа Little Big.

https://ria.ru/20210624/kirkorov-1738449766.html

https://ria.ru/20210618/skachkov-1737602389.html

украина

крит (остров)

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в мире, украина, филипп киркоров, служба безопасности украины, крит (остров), владимир остапчук