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https://ria.ru/20210816/ostapchuk-1745863605.html
Украинского телеведущего затравили из-за фото с Киркоровым
Украинского телеведущего затравили из-за фото с Киркоровым - РИА Новости, 16.08.2021
Украинского телеведущего затравили из-за фото с Киркоровым
Украинский телеведущий Владимир Остапчук подвергся критике в соцсетях из-за совместных фото с певцом Филиппом Киркоровым. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T07:00
2021-08-16T07:00
в мире
украина
филипп киркоров
служба безопасности украины
крит (остров)
владимир остапчук
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Украинский телеведущий Владимир Остапчук подвергся критике в соцсетях из-за совместных фото с певцом Филиппом Киркоровым.Ранее ряд украинских СМИ сообщили о том, что во время отдыха на Крите Остапчук и его жена встретили Киркорова, они сделали с ним несколько снимков во время ужина и выложили их в Instagram-stories. При этом местные СМИ сделали акцент на том, что телеведущий поблагодарил Киркорова за "теплый и дружный вечер", хотя тот входит в перечень лиц, которым СБУ запретила въезд на Украину.После соответствующих публикаций радикалы начали оставлять оскорбительные комментарии под последним постом Остапчука в Instagram."Володя, а что там с Киркоровым? Не стыдно?" – спросил пользователь vladsupernova."Дно", - выразила мнение exinazeya."Володя, любителям оккупантов на Украине не место. Чемодан-вокзал-Россия", - заявила sola.havryliv."Ты обнимаешься с оккупантом, получается, ты тоже поддерживаешь оккупанта, подумай об этом...", - предупредил petr_smolii."Готов побегать во время сафари?" – пригрозил ivan_koval9393.В июне министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Позже пресс-служба минкультуры сообщила, что Киркорова исключили из черного списка из-за нового обращения Службы безопасности. В августе СБУ запретила певцу въезд в страну сроком на три года.В марте прошлого года Остапчук призывал представителей Украины на Евровидении-2020 не ехать на конкурс, так как, по его мнению, победу в нем одержала бы российская группа Little Big.
https://ria.ru/20210624/kirkorov-1738449766.html
https://ria.ru/20210618/skachkov-1737602389.html
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в мире, украина, филипп киркоров, служба безопасности украины, крит (остров), владимир остапчук
07:00 16.08.2021
 
Украинского телеведущего затравили из-за фото с Киркоровым

Украинцы раскритиковали телеведущего Остапчука из-за фото с Филиппом Киркоровым на отдыхе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Украинский телеведущий Владимир Остапчук подвергся критике в соцсетях из-за совместных фото с певцом Филиппом Киркоровым.
Ранее ряд украинских СМИ сообщили о том, что во время отдыха на Крите Остапчук и его жена встретили Киркорова, они сделали с ним несколько снимков во время ужина и выложили их в Instagram-stories. При этом местные СМИ сделали акцент на том, что телеведущий поблагодарил Киркорова за "теплый и дружный вечер", хотя тот входит в перечень лиц, которым СБУ запретила въезд на Украину.
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24 июня, 16:37Шоубиз
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После соответствующих публикаций радикалы начали оставлять оскорбительные комментарии под последним постом Остапчука в Instagram.
"Володя, а что там с Киркоровым? Не стыдно?" – спросил пользователь vladsupernova.
"Дно", - выразила мнение exinazeya.
"Володя, любителям оккупантов на Украине не место. Чемодан-вокзал-Россия", - заявила sola.havryliv.
"Ты обнимаешься с оккупантом, получается, ты тоже поддерживаешь оккупанта, подумай об этом...", - предупредил petr_smolii.
"Готов побегать во время сафари?" – пригрозил ivan_koval9393.
В июне министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Позже пресс-служба минкультуры сообщила, что Киркорова исключили из черного списка из-за нового обращения Службы безопасности. В августе СБУ запретила певцу въезд в страну сроком на три года.
В марте прошлого года Остапчук призывал представителей Украины на Евровидении-2020 не ехать на конкурс, так как, по его мнению, победу в нем одержала бы российская группа Little Big.
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