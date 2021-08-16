https://ria.ru/20210816/osadki-1745860085.html

В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков

В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков - РИА Новости, 16.08.2021

В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков

В Геленджике за несколько часов выпало 60 миллиметров осадков, что почти вчетверо больше месячной нормы, сообщил глава города Алексей Богодистов в Instagram. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T03:17

2021-08-16T03:17

2021-08-16T10:07

общество

геленджик

происшествия

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. В Геленджике за несколько часов выпало 60 миллиметров осадков, что почти вчетверо больше месячной нормы, сообщил глава города Алексей Богодистов в Instagram.В воскресенье вечером в Геленджике из-за сильных дождей включили сирены, жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны были собрать документы и выйти на возвышенность. Центр города был обесточен на время дождя.Как заверил Богодистов, в результате ливня "ничего страшного не произошло". Власти продолжают следить за обстановкой в муниципалитете.На территории Кубани продолжает действовать циклон. По последним данным, в результате прохождения циклона в 31 населенном пункте подтопило 1775 домовладений, 3113 придомовых территорий.Всего из зоны подтопления эвакуирован 1531 человек, в 11 муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20210815/krymsk-1745853238.html

геленджик

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общество, геленджик, происшествия, новости - туризм, отдых в россии 2021 летом