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В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков
В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков - РИА Новости, 16.08.2021
В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков
В Геленджике за несколько часов выпало 60 миллиметров осадков, что почти вчетверо больше месячной нормы, сообщил глава города Алексей Богодистов в Instagram. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T03:17
2021-08-16T10:07
общество
геленджик
происшествия
новости - туризм
отдых в россии 2021 летом
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КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. В Геленджике за несколько часов выпало 60 миллиметров осадков, что почти вчетверо больше месячной нормы, сообщил глава города Алексей Богодистов в Instagram.В воскресенье вечером в Геленджике из-за сильных дождей включили сирены, жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны были собрать документы и выйти на возвышенность. Центр города был обесточен на время дождя.Как заверил Богодистов, в результате ливня "ничего страшного не произошло". Власти продолжают следить за обстановкой в муниципалитете.На территории Кубани продолжает действовать циклон. По последним данным, в результате прохождения циклона в 31 населенном пункте подтопило 1775 домовладений, 3113 придомовых территорий.Всего из зоны подтопления эвакуирован 1531 человек, в 11 муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации.
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общество, геленджик, происшествия, новости - туризм, отдых в россии 2021 летом
03:17 16.08.2021 (обновлено: 10:07 16.08.2021)
 
В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков

В Геленджике выпало 60 миллиметров осадков, что почти в четыре раза больше месячной нормы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛивень
Ливень - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. В Геленджике за несколько часов выпало 60 миллиметров осадков, что почти вчетверо больше месячной нормы, сообщил глава города Алексей Богодистов в Instagram.
В воскресенье вечером в Геленджике из-за сильных дождей включили сирены, жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны были собрать документы и выйти на возвышенность. Центр города был обесточен на время дождя.
Как заверил Богодистов, в результате ливня "ничего страшного не произошло". Власти продолжают следить за обстановкой в муниципалитете.
На территории Кубани продолжает действовать циклон. По последним данным, в результате прохождения циклона в 31 населенном пункте подтопило 1775 домовладений, 3113 придомовых территорий.

Всего из зоны подтопления эвакуирован 1531 человек, в 11 муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации.
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