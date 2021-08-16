https://ria.ru/20210816/osadki-1745860085.html
В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков
В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков - РИА Новости, 16.08.2021
В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков
В Геленджике за несколько часов выпало 60 миллиметров осадков, что почти вчетверо больше месячной нормы, сообщил глава города Алексей Богодистов в Instagram. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T03:17
2021-08-16T03:17
2021-08-16T10:07
общество
геленджик
происшествия
новости - туризм
отдых в россии 2021 летом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150486/98/1504869869_0:131:4617:2728_1920x0_80_0_0_450082c0e10d0c5315f98620e36912b6.jpg
КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. В Геленджике за несколько часов выпало 60 миллиметров осадков, что почти вчетверо больше месячной нормы, сообщил глава города Алексей Богодистов в Instagram.В воскресенье вечером в Геленджике из-за сильных дождей включили сирены, жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны были собрать документы и выйти на возвышенность. Центр города был обесточен на время дождя.Как заверил Богодистов, в результате ливня "ничего страшного не произошло". Власти продолжают следить за обстановкой в муниципалитете.На территории Кубани продолжает действовать циклон. По последним данным, в результате прохождения циклона в 31 населенном пункте подтопило 1775 домовладений, 3113 придомовых территорий.Всего из зоны подтопления эвакуирован 1531 человек, в 11 муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20210815/krymsk-1745853238.html
геленджик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150486/98/1504869869_173:0:4276:3077_1920x0_80_0_0_aaf7952f5733723925ccab9e3ab7e6f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, геленджик, происшествия, новости - туризм, отдых в россии 2021 летом
03:17 16.08.2021 (обновлено: 10:07 16.08.2021)
В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков
В Геленджике выпало 60 миллиметров осадков, что почти в четыре раза больше месячной нормы