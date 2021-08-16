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ФСБ показала документы о том, как японцы отправляли на опыты граждан СССР

ФСБ показала документы о том, как японцы отправляли на опыты граждан СССР - РИА Новости, 16.08.2021

ФСБ показала документы о том, как японцы отправляли на опыты граждан СССР

Японские спецслужбы в годы Второй мировой войны отправляли граждан Китая, СССР и других, кого заподозрили в какой-либо антияпонской деятельности, в тюрьму... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T07:06

2021-08-16T07:06

2021-08-16T13:31

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Японские спецслужбы в годы Второй мировой войны отправляли граждан Китая, СССР и других, кого заподозрили в какой-либо антияпонской деятельности, в тюрьму спецотряда 731 Квантунской армии, где на них испытывали бактериологическое оружие и подвергали мучительной смерти, это следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ России.Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, - протокол одного из допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных в 1947 и 1949 годах в ходе подготовки и во время Хабаровского процесса. Причем ранние протоколы публично представлены впервые. Позиция экс-главнокомандующего, как следует из протоколов, менялась под влиянием свидетельских показаний других японских военнопленных – от полной забывчивости к признанию фактов совершения преступлений.По словам Ямады, предъявленные ему следственные документы "свидетельствуют о том, что в тюрьме 731 отряда содержались заключенные из числа китайцев, русских, корейцев и других, которые использовались для производства опытов". В основном это были китайцы.Далее экс-главкому предъявили фотокопию выдержки из отчета Дайренского жандармского отряда Квантунской жандармерии за сентябрь 1943 года о том, что антияпонски настроенных лиц в порядке так называемой "особой отправки" высылали в город Харбин.Ямада согласился с достоверностью этого факта. "Из предъявленного мне документа видно, что органы Квантунской жандармерии действительно направляли на уничтожение в 731 отряд антияпонски настроенных лиц китайской национальности", - сказал он.Также Ямаде показали фотокопию отчета Муданьцзяньской жандармерии об "особых отправках" лиц, подозреваемых в принадлежности к органам советской разведки. Генерал подтвердил и эти сведения. "Советские граждане, подозреваемые в антияпонской деятельности, направлялись для уничтожения в 731 отряд", - сказал он.Отчетность по "особым отправкам" представлялась непосредственно начальнику Квантунской жандармерии.Императорская жандармерия выполняла функции службы безопасности Японии тех лет. "Особыми отправками" в жандармерии называлась категория людей, предназначенных для жестокого истребления живьем бактериологическими средствами. Обреченных доставляли в специальную внутреннюю тюрьму отряда 731. Подопытных цинично называли "бревнами".Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступило союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против Советского Союза. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении советской стороны.Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на бактериологическое оружие, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство подопытных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, завершившаяся разгромом и капитуляцией Квантунской группировки японской армии, а затем и капитуляцией официального Токио.Последней точкой в завершении Второй мировой войны стал Хабаровский процесс: 25-30 декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия. Главный фигурант процесса Ямада тогда получил 25 лет лагерей – высшую меру наказания в СССР в то время.Начальник отряда 731, микробиолог, генерал-лейтенант Сиро Исии избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.

https://ria.ru/20210816/bomba-1745859461.html

https://ria.ru/20210809/arkhivy-1745124076.html

https://ria.ru/20210407/yaponiya-1727281202.html

https://ria.ru/20200902/khokkaydo-1576626711.html

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в мире, ссср, япония, китай, вторая мировая война (1939-1945), россия