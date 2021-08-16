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Постпред Афганистана при ООН призвал создать переходное правительство
Постпред Афганистана при ООН призвал создать переходное правительство - РИА Новости, 16.08.2021
Постпред Афганистана при ООН призвал создать переходное правительство
Постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай попросил СБ призвать к немедленному созданию инклюзивного переходного правительства в стране. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T18:28
2021-08-16T18:28
2021-08-16T23:31
в мире
талибан
афганистан
совет безопасности оон
захват власти в афганистане талибами
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ООН, 16 авг – РИА Новости. Постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай попросил СБ призвать к немедленному созданию инклюзивного переходного правительства в стране.По его словам, СБ ООН должен "призвать к немедленному созданию инклюзивного и представительного переходного правительства, в которое войдут все этнические группы и представители от женщин".Он призвал Совбез подчеркнуть, "что Совет и ООН не признают любую администрацию, которая добьется власти силой или любого правительства, которое не будет инклюзивным".Постпред также призвал Совбез "однозначно заявить, что он не признает восстановление исламского эмирата", и создать международные гарантии для реализации будущего политического соглашения.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745962756.html
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в мире, талибан, афганистан, совет безопасности оон
18:28 16.08.2021 (обновлено: 23:31 16.08.2021)
Постпред Афганистана при ООН призвал создать переходное правительство
Постпред Афганистана при ООН Исакзай призвал Совбез создать переходное правительство в стране