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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/oon-1745980534.html
Постпред Афганистана при ООН призвал создать переходное правительство
Постпред Афганистана при ООН призвал создать переходное правительство - РИА Новости, 16.08.2021
Постпред Афганистана при ООН призвал создать переходное правительство
Постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай попросил СБ призвать к немедленному созданию инклюзивного переходного правительства в стране. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T18:28
2021-08-16T23:31
в мире
талибан
афганистан
совет безопасности оон
захват власти в афганистане талибами
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ООН, 16 авг – РИА Новости. Постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай попросил СБ призвать к немедленному созданию инклюзивного переходного правительства в стране.По его словам, СБ ООН должен "призвать к немедленному созданию инклюзивного и представительного переходного правительства, в которое войдут все этнические группы и представители от женщин".Он призвал Совбез подчеркнуть, "что Совет и ООН не признают любую администрацию, которая добьется власти силой или любого правительства, которое не будет инклюзивным".Постпред также призвал Совбез "однозначно заявить, что он не признает восстановление исламского эмирата", и создать международные гарантии для реализации будущего политического соглашения.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745962756.html
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в мире, талибан, афганистан, совет безопасности оон
18:28 16.08.2021 (обновлено: 23:31 16.08.2021)
 
Постпред Афганистана при ООН призвал создать переходное правительство

Постпред Афганистана при ООН Исакзай призвал Совбез создать переходное правительство в стране

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 16 авг – РИА Новости. Постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай попросил СБ призвать к немедленному созданию инклюзивного переходного правительства в стране.
По его словам, СБ ООН должен "призвать к немедленному созданию инклюзивного и представительного переходного правительства, в которое войдут все этнические группы и представители от женщин".
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Постпред также призвал Совбез "однозначно заявить, что он не признает восстановление исламского эмирата", и создать международные гарантии для реализации будущего политического соглашения.
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Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанСовет Безопасности ООН
 
 
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