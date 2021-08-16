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Генсек ООН призвал талибов обеспечивать права и свободы людей
Генсек ООН призвал талибов обеспечивать права и свободы людей - РИА Новости, 16.08.2021
Генсек ООН призвал талибов обеспечивать права и свободы людей
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны в Афганистане, "в особенности "Талибан"*, проявлять максимальную сдержанность для защиты жизней людей. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:10
2021-08-16T17:10
2021-08-16T18:48
захват власти в афганистане талибами
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антониу гутерреш
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ООН, 16 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны в Афганистане, "в особенности "Талибан"*, проявлять максимальную сдержанность для защиты жизней людей."В этот тяжелый час я призываю все стороны, особенно "Талибан"*, проявлять максимальную сдержанность для защиты жизней и удовлетворения гуманитарных потребностей", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН."Я призываю все стороны предоставлять гуманитарным работникам беспрепятственный доступ для оказания своевременных и жизненно важных услуг и помощи", - добавил он."Я также призываю все страны быть готовыми принимать афганских беженцев и воздерживаться от любых депортаций", - сказал генсек."Я призываю "Талибан"* и все стороны соблюдать и защищать международное гуманитарное право, а также права и свободы всех людей", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон, антониу гутерреш
17:10 16.08.2021 (обновлено: 18:48 16.08.2021)
Генсек ООН призвал талибов обеспечивать права и свободы людей
Генсек ООН Гутерреш призвал талибов обеспечивать права и свободы людей
ООН, 16 авг - РИА Новости.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
призвал все стороны в Афганистане
, "в особенности "Талибан"*, проявлять максимальную сдержанность для защиты жизней людей.
"В этот тяжелый час я призываю все стороны, особенно "Талибан"*, проявлять максимальную сдержанность для защиты жизней и удовлетворения гуманитарных потребностей", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.
"Я призываю все стороны предоставлять гуманитарным работникам беспрепятственный доступ для оказания своевременных и жизненно важных услуг и помощи", - добавил он.
"Я также призываю все страны быть готовыми принимать афганских беженцев и воздерживаться от любых депортаций", - сказал генсек.
"Я призываю "Талибан"* и все стороны соблюдать и защищать международное гуманитарное право, а также права и свободы всех людей", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.
*Террористическая организация, запрещенная в России