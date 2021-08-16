https://ria.ru/20210816/oon-1745960688.html

Генсек ООН призвал талибов обеспечивать права и свободы людей

Генсек ООН призвал талибов обеспечивать права и свободы людей - РИА Новости, 16.08.2021

Генсек ООН призвал талибов обеспечивать права и свободы людей

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны в Афганистане, "в особенности "Талибан"*, проявлять максимальную сдержанность для защиты жизней людей. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:10

2021-08-16T17:10

2021-08-16T18:48

захват власти в афганистане талибами

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антониу гутерреш

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ООН, 16 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны в Афганистане, "в особенности "Талибан"*, проявлять максимальную сдержанность для защиты жизней людей."В этот тяжелый час я призываю все стороны, особенно "Талибан"*, проявлять максимальную сдержанность для защиты жизней и удовлетворения гуманитарных потребностей", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН."Я призываю все стороны предоставлять гуманитарным работникам беспрепятственный доступ для оказания своевременных и жизненно важных услуг и помощи", - добавил он."Я также призываю все страны быть готовыми принимать афганских беженцев и воздерживаться от любых депортаций", - сказал генсек."Я призываю "Талибан"* и все стороны соблюдать и защищать международное гуманитарное право, а также права и свободы всех людей", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

афганистан

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в мире, оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон, антониу гутерреш