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В ОНК призвали снять часть ограничений по COVID-19 в СИЗО

В ОНК призвали снять часть ограничений по COVID-19 в СИЗО - РИА Новости, 16.08.2021

В ОНК призвали снять часть ограничений по COVID-19 в СИЗО

Правозащитники прелагают снять часть ограничений по COVID-19, введенных ранее в московских следственных изоляторах, в связи с хорошими темпами вакцинации среди... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:20

2021-08-16T16:20

2021-08-16T16:20

распространение коронавируса

общество

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

здоровье - общество

коронавирусы

общественно-наблюдательная комиссия (онк)

алексей мельников

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правозащитники прелагают снять часть ограничений по COVID-19, введенных ранее в московских следственных изоляторах, в связи с хорошими темпами вакцинации среди заключенных, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.Первые ограничительные меры в московских СИЗО были введены еще весной 2020 года."Вакцинация в московских СИЗО идёт полным ходом - пора открывать покамерный обход и снимать ограничения, вводимые из-за ковида. Мной как кандидатом в депутаты Государственной Думы уже направлено обращение главному санитарному врачу ФСИН РФ с предложением снять часть ограничений, введённых ранее (включая запрет на покамерный обход)", - сказал Мельников.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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