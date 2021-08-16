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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210816/ogranicheniya-1745948227.html
В ОНК призвали снять часть ограничений по COVID-19 в СИЗО
В ОНК призвали снять часть ограничений по COVID-19 в СИЗО - РИА Новости, 16.08.2021
В ОНК призвали снять часть ограничений по COVID-19 в СИЗО
Правозащитники прелагают снять часть ограничений по COVID-19, введенных ранее в московских следственных изоляторах, в связи с хорошими темпами вакцинации среди... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:20
2021-08-16T16:20
распространение коронавируса
общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
здоровье - общество
коронавирусы
общественно-наблюдательная комиссия (онк)
алексей мельников
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правозащитники прелагают снять часть ограничений по COVID-19, введенных ранее в московских следственных изоляторах, в связи с хорошими темпами вакцинации среди заключенных, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.Первые ограничительные меры в московских СИЗО были введены еще весной 2020 года."Вакцинация в московских СИЗО идёт полным ходом - пора открывать покамерный обход и снимать ограничения, вводимые из-за ковида. Мной как кандидатом в депутаты Государственной Думы уже направлено обращение главному санитарному врачу ФСИН РФ с предложением снять часть ограничений, введённых ранее (включая запрет на покамерный обход)", - сказал Мельников.
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общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), здоровье - общество, коронавирусы, общественно-наблюдательная комиссия (онк), алексей мельников, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:20 16.08.2021
 
В ОНК призвали снять часть ограничений по COVID-19 в СИЗО

В ОНК Москвы призвали снять часть ограничений по COVID-19 в СИЗО из-за хороших темпов вакцинации

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правозащитники прелагают снять часть ограничений по COVID-19, введенных ранее в московских следственных изоляторах, в связи с хорошими темпами вакцинации среди заключенных, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
Первые ограничительные меры в московских СИЗО были введены еще весной 2020 года.
"Вакцинация в московских СИЗО идёт полным ходом - пора открывать покамерный обход и снимать ограничения, вводимые из-за ковида. Мной как кандидатом в депутаты Государственной Думы уже направлено обращение главному санитарному врачу ФСИН РФ с предложением снять часть ограничений, введённых ранее (включая запрет на покамерный обход)", - сказал Мельников.
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Здоровье - ОбществоКоронавирусыОбщественно-наблюдательная комиссия (ОНК)Алексей МельниковРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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